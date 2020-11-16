İyi Parti'de istifa ve ihraç günü!

Parti teşkilatlarının talebi doğrultusunda disipline sevk edilen İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ oy birliği ile ihraç edildi.





Partiden yapılan açıklamada, "İyi Müşterek Disiplin Kurulunun 16.11.2020 tarihli toplantısında gündeme alınan İyi Parti Kurucu Üyesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın eylemlerinin; İyi Tüzüğü’nün 76/D maddesinde düzenlenen; a) İnsan hakları, demokrasi ve hukuk devleti gibi en temel ilkeleri yok sayıcı davranış ve eylemlerin içerisinde bulunmak ve l) Genel Başkan, Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Danışma ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleri ile İYİ Parti milletvekilleri ve belediye başkanları aleyhinde sosyal medyadan, yazılı veya görsel basın yolu ile asılsız iddialarda bulunmak ve bunları tekrarlamak”, hükümleri kapsamında olduğu tespit edilerek soruşturulanın İyi Parti Tüzüğünün 76/D-a ve l maddeleri gereğince İyi Parti üyeliğinden, Kurucular Kurulu Üyeliği de dahil olmak üzere kesin olarak çıkarılmasına Müşterek Disiplin Kurulu tarafından oy birliği ile karar verilmiştir." denildi.









ÖZDAĞ İHRAÇ KARARINI MAHKEMEYE GÖTÜRECEK





Özdağ son olarak İyi Parti yönetimini, Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile gizli anayasa görüşmeleri yürüttüğünü iddia etmişti.





Gazeteci Barış Yarkadaş, Özdağ'ın ihraç gerekçesini parti tüzüğüne aykırı bulduğu için mahkemeye müracaat edeceğini aktardı.







Özdağ ile konuştuğunu belirten Yarkadaş şahsi Twitter hesabında, "Özdağ ihraç gerekçesini hukuka aykırı bulduğu için mahkemeye götüreceğini ve tüm delilleri de mahkemeye sunacağını söyledi. Özdağ, kesinlikle bir parti kurmayacağını, Abdulkadir Selvi'nin doğru yazmadığını da ekledi." ifadelerini kullandı.



İSMAİL KONCUK DA AYRILDI







İyi Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı açıklamada, İyi Parti üyeliği ve milletvekilliğinden istifa ettiğini söyledi.





Özdağ'ın ihracı ve Koncuk'un istifasının akabinde İyi Parti'nin milletvekili sayısı 36'ya indi.