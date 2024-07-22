Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti'de istifalara bir yenisi daha eklendi /22 Temmuz 2024 14:25

İYİ Parti'de istifalara bir yenisi daha eklendi

İYİ Parti 27. Dönem milletvekili olan Aylin Cesur, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Cesur açıklamasında Akşener başta olmak üzere parti kurucularına teşekkür etti.

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İYİ Parti’den 27. Dönem Isparta milletvekili olan Aylin Cesur partisinden istifa ettiğini duyuru. Cesur istifasını sosyal medya hesabından duyurdu.

Açıklamasında, İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’e ve tüm parti kurucularına teşekkür eden Aylin Cesur, şunları kaydetti:

"Değerli İYİ Parti’liler, bugün itibariyle İYİ Parti üyeliğimi sonlandırmış bulunmaktayım.

İYİ Parti üyesi olduğum günden beri birlikte çalıştığım tüm kıymetli İYİ Parti’li arkadaşlarıma, ‘Türkiye daha iyi olsun’ diye yola çıkmış ve ülkemizin demokrasi ve kalkınma mücadelesine katkı sağlamak için bizimle birlikte canla başla çalışmış tüm teşkilat mensuplarına, sevgili gençlerimize, kadınlarımıza ve parti gönüllüsü arkadaşlarıma, İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’e ve tüm parti kurucularına teşekkürlerimi sunuyor; İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu ve yönetimine, halen görevde olan İYİ Parti teşkilatlarına ve halen görevde olmayan parti mensuplarına başarılar ve esenlikler diliyorum. Kamuoyunun bilgisine sunarım. Saygılarımla...”
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