Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti'de kafalar karışık: "Orta yerdeki sorunlar aşılamaz değildir" /05 Mart 2023 11:41

İYİ Parti'de kafalar karışık: "Orta yerdeki sorunlar aşılamaz değildir"

Altılı Masa ayrılığının ardından İYİ Parti'den farklı açıklamalar geliyor. İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, "Orta yerdeki sorunlar aşılamaz değildir. Bugüne kadar çok zorlu bir süreci aşan liderlerin 6'lı masa olarak yoluna devam etmesi, halkın büyük çoğunluğunun dileğidir" görüşünü savundu.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener geçen günlerde, Millet İttifakı'nın 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantısı öncesi düzenlenen İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının ardından açıklama yaptı.

Akşener konuşmasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını kabul etmedilerini ve aday olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini önerdiğini açıkladı. Akşener'in söz konusu açıklaması Millet İttifakı'nda kriz yarattı.

T24'ün aktardığına göre  İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Akşener'e üstü kapalı eleştirilerde bulundu.  Subaşı, "Orta yerdeki sorunlar aşılamaz değildir. Bugüne kadar çok zorlu bir süreci aşan liderlerin 6'lı masa olarak yoluna devam etmesi, halkın büyük çoğunluğunun dileğidir" görüşünü savundu. 

Subaşı açıklamasında şunları söyledi:

"6'lı masa değerli bir birliktelikti. Partimin masada olmamasından üzüntü duyarım çünkü ülkemiz için çok gerekli olan ortak akıl ve demokrasiyi yeniden yeşertmek ve başarılı olmak o yolla mümkün olacaktır.  Ana muhalefet partisi genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olması doğaldır ve tecrübesini bu yolla ülkeye yeniden bir rejim inşası için hasretmek isteği, haklı ve bilinen bir gerçeklikti. Buna rağmen Belediye Başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun son günlere kadar adaylık konusunda ucu açık mesajlarını sürdürmüş olmaları da farklı beklentilere ve zihin karışıklığına neden olmuştur. Orta yerdeki sorunlar aşılamaz değildir. Bugüne kadar çok zorlu bir süreci aşan liderlerin 6'lı masa olarak yoluna devam etmesi, halkın büyük çoğunluğunun dileğidir."

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