İyi Parti'de kavga büyüdü

İyi Parti’nin 2'nci Olağan Kurultayı'nda Merkez Disiplin Kurulu ve Genel İdare Kurulu üyeleri seçimi öncesi dağıtılan "İlk 75’te de Olsa Tercih Edilmeyecekler" listesi partiyi karıştırmıştı.





Listede şu isimler yer almıştı: Hayrettin Nuhoğlu, Feridun Bahşi, Aytun Çıray, Yavuz Temizel, Ümit Özdağ, Aylin Cesur, Aydın Adnan Sezgin, Berna Biçer, İsmail Koncuk ve Ayhan Erel.





İSMAİL KONCUK: BU LİSTELER NASIL OLABİLİYOR?





İyi Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Halk TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu "Şimdiki Zaman Siyaset" isimli programa telefonla bağlandı.





"En yüksek oyu alan Aytun Çıray, bu kongrede 11'inci sırada olmasına rağmen listeye giremiyor." diyen Koncuk, "Genel başkanın listesinde olmasına rağmen il başkanları kimden aldığı talimatla genel başkanın bu listesine tamamen karşı bir anlayışla, delegelere genel başkanın yazdığı bu isimlere oy verilmeyecek diye talimat veriyor? Bu listeler nasıl olabiliyor? Nedir bu?" sorularını yöneltti.





Gürkan Hacır, Koncuk'a "Bu çizilecekler listesini kim yaptı?" diye sordu. Koncuk ise, "İl başkanlarına kim talimat verdiyse o yaptı." diyerek isim vermeden İyi Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ı işaret etti.





Koncuk, "Kirli tezgahın hesabını ödeyecekler." dedi.