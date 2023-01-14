Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti'de kongre tartışması kızışıyor /14 Ocak 2023 11:17

İYİ Parti'de kongre tartışması kızışıyor

İYİ Parti’de ekim ayında alınan 3. Olağan Kurultay kararı kapsamında, 9 Aralık’ta Afyonkarahisar ile başlayan il kongrelerinde Ankara düğümü yaşanıyor. Mevcut il başkanı Yetkin Öztürk’ün milletvekilliği düşündüğü için aday olmadığı Ankara’da, İYİ Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve merkez disiplin kurulu üyesi Batuhan Yılmaz ve eski Keçiören İlçe Başkanı Serdar Tunç adaylığını açıkladı.

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İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Yılmaz’ın adaylığını açıkladığı toplantıya katılarak açıktan desteğini ilan etti. Siyasi işler başkanı Koray Aydın ise kongrede Tunç’u desteklediğinin işaretini verdi.

SERT TARTIŞMA YAŞANDI

Genel merkez yönetimini “ikiye böldüğü” söylenen adaylık tartışmasında önceki gün tansiyon iyice yükseldi. Genel başkan yardımcıları Şenol Sunat, Ümit Dikbayır, Metin Ergun, Burak Akburak, milletvekilleri Yasin Öztürk, Ümit Beyaz, genel başkan danışmanı Ömer Karakaş, gençlik politikaları koordinatörü Orhun Ertürkmen ve genel idare kurulu üyesi Halil Aydoğdu’dan oluşan Kongre Tertip Komitesi önceki gün saat 11.00’de “Ankara seçimi” gündemiyle toplandı.

Teşkilat koordinatörü Süleyman Sırrı Özdolap’ın rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı 9 kişilik komite toplantısından oybirliğiyle “iki adayın da yarıştan çekilmesi” kararı çıktı. Toplantıda, bazı sert tartışmaların yaşandığı da öğrenilirken İYİ Parti lideri Meral Akşener’in de o sırada genel merkezde olduğu belirtildi. Akşener’in söz konusu tartışmaların yaşandığı akşam hastaneye kaldırılması dikkati çekti.

Toplantı sonrasında Yılmaz ve Tunç Ankara il başkanı adaylığından çekildi, bugün yapılması planan Ankara il kongresi 29 Ocak’a ertelendi. Kongreye de tek aday İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Faruk Köylüoğlu ile gidilmesine karar verildi.
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