Samanyolu Haber /Politika / İYİ Parti'de Libya tezkeresi mesaisi... /02 Ocak 2020 00:25

İYİ Parti'de Libya tezkeresi mesaisi...

Meclis'te gündeme gelmesi beklenen Libya tezkeresiyle ilgili İYİ Parti'deki çalışmalar devam ediyor. Akşener'in kurmaylarına görüşlerini sorduğu ifade edildi.

SHABER3.COM

Genel Başkan Meral Akşener, partisinin Divan Başkanlığından konuyla ilgili üyeler Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan, TBMM Dış İşleri Komisyonu Üyesi Adnan Sezgin, Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı, Genel Sekreter Uğur Poyraz ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ile bir araya gelerek, tezkerenin gerekçesini inceledi ve üyelerin görüşlerini sordu.

Akşener, yarın da tezkerenin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesinden önce saat 11.30'da partisinin Meclis Grubunda milletvekilleriyle istişarede bulunacak.

"TEK TEK GÖRÜŞÜ ALINACAK"

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı, toplantıda tezkereye ilişkin bilgi verildiğini ve herkesin görüşlerini ifade ettiğini söyledi.

Tezkerenin Meclis'e geldiğinden bu yana parti olarak üzerinde çalıştıklarını ifade eden Paçacı, "Genel Başkan yarın tezkere görüşülmeden önce milletvekilleriyle toplantı yapacak. Milletvekilleri bilgilendirilecek, hepsinin tek tek görüşü alınacak ve ona göre yol haritası belirlenecek." diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İYİ Parti'de Libya tezkeresi mesaisi... Sonraki Haber >>

Erdoğan’ın uzun kolu Arnavutluk’ta

Erdoğan’ın uzun kolu Arnavutluk’ta

Pickup donmuş göle gömüldü

Pickup donmuş göle gömüldü

Tehlikeli yolculuk faciayla bitti

Tehlikeli yolculuk faciayla bitti

AKP'li başkandan dedikodu kulübesi!

AKP'li başkandan dedikodu kulübesi!

Gelecek Partisi'ne geçince AKP'den ambargo yedi!

Gelecek Partisi'ne geçince AKP'den ambargo yedi!

Papa'nın kızdığı an

Papa'nın kızdığı an

ABD'nin Irak büyükelçiliği işgal edildi!

ABD'nin Irak büyükelçiliği işgal edildi!

Öyle bağırarak çağırarak değil, o işler geçti!

Öyle bağırarak çağırarak değil, o işler geçti!

'Halk haklının yanında değil, güçlünün yanında oldu'

'Halk haklının yanında değil, güçlünün yanında oldu'

Uçan motosikletten yeni görüntüler

Uçan motosikletten yeni görüntüler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:27:29