Samanyolu Haber /Politika / O notu kim yazdı? /21 Eylül 2020 12:35

O notu kim yazdı?

Meral Akşener'in 1.289 oy alarak tekrardan genel başkanı seçildiği İyi Parti’nin 2'nci Olağan Kurultayı'nda delegelere dağıtıldığı belirtilen ve “tercih edilmeyecekler” listesi ortalığı karıştırdı.

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“İlk 75’te de olsa tercih edilmeyecekler” başlıklı listede “Hayrettin Nuhoğlu, Feridun Bahşi, Aytun Çıray, Yavuz Temizel, Ümit Özdağ, Aylin Cesur, Aydın Adnan Sezgin, Berna Biçer, İsmail Koncuk, Ayhan Erel” isimleri yer aldı. 

İyi Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, şahsi Twitter hesabında, "İlk 75'te de olsa tercih edilmeyecek" başlıklı listede kendisinin de adının olduğunu ifade etti. 

"KOLTUK ONLARIN, ADAMLIK BİZİM OLSUN"

Koncuk, "İyi Parti 2'nci Olağan Kongresi bugün yapıldı. Hayırlı olsun. Ben ve Ümit Özdağ, Genel İdare Kurulu (GİK) adayı olmamamıza rağmen, bazı akıl ve ahlak fukaraları, bir kısım il yöneticisine sabah böyle bir liste dağıtmış. Aday olma ihtimalimiz bile birilerini ürkütmüş! Koltuk onların, adamlık bizim olsun." ifadelerini kullandı.

İyi Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray da listeye veryansın etti.

Çıray, "Bu listede asıl hedef merkez siyasetçilerin tasfiyesidir. Demirel'in doktoru, İsmet Sezgin'in yeğeni ve ve bendeniz... Bunun işaretidir. Başarıp başaramadıklarını göreceğiz. Onlar da görecek. Samimiyet ve ilkeler testidir bu!" dedi.

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