İYİ Parti'de Lütfü Türkkan'ın yerine Erhan Usta seçildi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talimatı üzerine görevinden istifa eden Lütfü Türkkan yerine Samsun Milletvekili Erhan Usta seçildi.





İYİ Parti Meclis grubu Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplandı. Toplantıda Türkkan'ın istifası üzerine yeni grup baskanvekilini belirlemek için seçim yapıldı. Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından yeni grup başkanvekili olarak belirlendiği açıklandı.





MHP Milletvekili olarak Meclis'e giren Usta, MHP Grup Başkanvekilliği görevinde bulunmuş, Meclis'te EYT'liler için araştırma önergesine "evet" demesi üzerine görevden alınmıştı. Usta bunun üzerine istifa etmiş, daha sonra İYİ Parti'ye katılmıştı