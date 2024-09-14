Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti'de şimdi de 'toplu istifa' depremi! /14 Eylül 2024 12:19

İYİ Parti'de şimdi de 'toplu istifa' depremi!

İstifaların ardı arkası kesilmediği İYİ Parti'de son olarak bir ayrılık daha yaşandı. İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ve İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale’nin istifalarının ardından; İYİ Parti Şırnak İl Başkanı Mehmet Yılmaz İlçi ve 41 kişi partiden istifa etti.

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İYİ Parti’deki istifa ve ayrılık dalgaları sürüyor. İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ve İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale’nin istifaları ile sarsılan partinin Şırnak ilçe örgütünde de peşi sıra ayrılıklar geldi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
İYİ Parti Şırnak İl Başkanı Mehmet Yılmaz İlçi’nin de aralarında bulunduğu 41 kişi partilerinden istifa etti.

X hesabından paylaşım yapan İlçi, istifa haberini, “İYİ Parti Şırnak İl Başkanlığı görevimden istifa ettim. Başkanlığını yaptığım İYİ Parti Şırnak İl Yönetiminden ve İYİ Parti Şırnak İl Disiplin Kurulunda olanlardan toplam 41 kişi istifa etmiştir” sözleriyle duyurdu.

İSTİFA DALGASI SÜRÜYOR
İYİ Parti’de 2023 yılından bugüne istifaların ardı arkası kesilmedi. Birçok il ve ilçe örgütüne üye olan isim partiden istifa ederken, partinin kurucuları arasında yer alan Koray Aydın ve partide önemli görevde bulunan isimler partisinden istifa etmişti. Ayrıca birçok milletvekili istifası da yaşanmıştı.

İYİ Parti'den istifa eden bağımsız Adana Milletvekili Bilal Bilici ve İYİ Parti eski genel başkan yardımcısı Bahadır Erdem, CHP’ye katılmıştı. İYİ Parti İstanbul Milletvekilleri Seyithan İşsiz ve Ahmet Ersagun Yücel ise AKP’ye katılmıştı.

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