İYİ Parti'de son durum... İstifa edenler partilerine mi dönüyor?

Gerçek Gündem'den Altan Sancar'ın haberine göre İYİ Parti’nin eski genel başkanı Meral Akşener döneminde partilerinden istifa eden Yüksel Arslan ve Adnan Beker’in yeniden partilerine dönmesi isteniyor. İYİ Parti’nin bazı genel başkan yardımcıları üzerinden başlayan görüşmeler sonucunda taraflar dinlenirken, duruma dair İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’na da bilgi verildiği öğrenildi.



MANSUR YAVAŞ DETAYI



Temas kurulan isimlerden Arslan’ın partisine dönüşe mesafeli olmadığı, ancak cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş’ın desteklenmesi için karar verilmesini istediği iddia edildi.



Beker’e yakın isimler ise kendisinin bir süre daha bağımsız kalmak istediğini belirtiyor. Ankara’da etkili bir isim olması nedeniyle yoğun görüşme temposunun olduğunu ve görüşmelerin geri dönüşe işaret etmediğine dikkat çekiyor.



Öte yandan Akşener’in hesaplarını kontrol ettirmek ile suçladığı ve disiplin kurulu kararı ile İYİ Parti’den ihraç edilen Ümit Dikbayır için de benzer niyetin olduğu belirtildi. Dikbayır ile kurulan temasın devam ettiği, henüz nihai bir karar verilmediği öğrenildi.



25 EKİM'DE ROZETLER TAKILABİLİR



Geri dönüşlerin mümkün olması halinde 25 Ekim’de partinin kuruluş yıldönümünde rozetlerin takılması hedefleniyor. İYİ Parti yönetimi o gün yapılacak etkinliklere Akşener’i davet etmeyi planlasa da kulislerde Akşener’in katılmasına ihtimal verilmiyor.



Öte yandan İYİ Parti’nin İstanbul teşkilatındaki bazı odalarda daha önce asılı bulunan Akşener fotoğraflarının da indirildiği ve sadece Dervişoğlu’nun fotoğrafının kaldığı görseller ortaya çıktı.



Partililer, Dervişoğlu ile oy oranlarında toparlanma yaşandığını belirterek, birlik görüntüsüne önem verdiklerini söyledi.



İYİ Parti’ye yakınlığı ile bilinem Milliyetçi Odak hesabı fotoğrafı, “Herkes iyi bilmelidir ki milletin merkezi olarak kurulan bu kutlu çatının sahibi, şahıslar değil doğrudan doğruya millettir” sözleri ile paylaştı.