Samanyolu Haber /Politika / İyi Parti'de toplu istifa kararı /29 Temmuz 2020 21:47

İyi Parti'de toplu istifa kararı

İyi Parti'nin Isparta teşkilatında toplu istifa kararı alındığı ifade edildi. İşte istifa kararlarının ayrıntıları.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre İYİ Parti Isparta İl Başkanı Fazlı Özgür Tandoğan, il yönetim kurulu üyeleri, il genel meclisi üyeleri, Isparta İlçe Belediye Meclis üyeleri, 7 ilçe başkanı ve yönetimleriyle partideki tüm görevlerinden istifa ettiklerini söyledi.

İYİ Parti Isparta İl Başkanı Fazlı Özgür Tandoğan, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, il yönetim kurulu üyeleri, il genel meclisi üyeleri, Isparta İlçe Belediye Meclis üyeleri, 7 ilçe başkanı ve yönetimleriyle partideki tüm görevlerinden istifa ettiklerini söyledi.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un “kendisinin milletvekili seçilmesinde rol oynayan parti üyelerini ve yöneticilerini hiçe saydığını” öne süren Tandoğan "Isparta İYİ Parti Aylin Cesur'dan ibaret değildir" dedi.

Tandoğan, partisinin Isparta Merkez İlçe Başkanlığı 2. Olağan Kongresi ve mahalle delege seçimleri sırasında Cesur'un kendi çıkarları doğrultusunda taraf olduğunu iddia ederek, "Divan başkanlığı koltuğuna oturarak seçimi taraflı yönetme çabasına girdiği gibi subliminal mesajlarıyla delegeleri yönlendirmiştir. Tüm bu yaşananlara rağmen İYİ Parti Genel Merkezince yalnız bırakıldığımızı, haksızlığa, hukuk tanımazlığa göz yumulduğunu düşündüğümüz için toplu halde görevlerimizden istifa etme kararı almış bulunmaktayız" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in her zaman arkasında duracaklarını belirten Tandoğan, açıklamayı kendisinin yanı sıra Aksu, Atabey, Eğirdir, Keçiborlu, Sütçüler, Uluborlu ve Yalvaç ilçe başkanları adına okuduğunu ifade etti. Tandoğan, "Yaklaşık 500 üye, partideki görevinden ve bu üyelerden bazıları ise partiden de istifa etti” dedi.
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