İYİ Parti'de tuhaf polemik

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Kısa süre önce görevinden istifa eden İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ile İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, dün CHP'nin Muharrem Erkek'i Çanakkale Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak duyurmasıyla ilgili tartıştı.CHP'nin dün Muharrem Erkek'i Çanakkale Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklamasının ardından İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, sosyal medya hesabından isim vermeden geçen hafta partiden istifa eden İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ı hedef aldı.Özkan'a 'arka kapı diplomatı' diyen Vural, Muharrem Erkek'in adaylığı açıklanmadan 5 gün önce Özkan'ın İYİ Partili Çanakkale Belediye Meclis üyesine istifa etmesi için makam teklif götürdüğünü ve Erkek'in kesin aday olacağını söylediğini öne sürdü.Oktay Vural'ın paylaşımı şu şekilde:CHP Parti Meclisi 21 Aralık'ta Sayın Muharrem Erkek'i Çanakkale Belediye Başkan Adayı olarak belirlemiş.İlginç olan ise İYİ Partiden azledilmiş kendinden menkul “arka kapı diplomatı” aday tesbitinden 5 gün önce Çanakkale Belediye Meclis Üyemize istifa etmesi için makam-mevki vaadi ile teklif götürdüğünde Sayın Erkek'in kesin aday olacağını ve onunla görüştüreceğini, bu konuyu Başkanla görüştüklerini belirtmişti.Yani "arka kapı diplomatı" başkan adayını CHP Parti Meclisinden çok önce kesin öğrenmiş.Nasıl öğrenmiş? Ön kapıdan mı? Kimden? Kimin eli kimin cebinde diyesim geldi...Derin ilişkiler...""Oğlunuz ABB'de çalışmaya devam edecek mi?"Vural'ın paylaşımına yanıt veren İbrahim Özkan ise söz konusu talebin İYİ Partili meclis üyesinden geldiğini belirterek "Komplocu meclis üyenizin talebini ilgili CHP yerel yönetimler Başkan yardımcısına ilettim" dedi.Özkan, Vural'a, şu soruları yöneltti:"Siz Hür ve Müstakilci olduğunuz için oğlunuz Ankara BB'de çalışmaya devam edecek mi? İYİ Parti'de pankart asan, broşür dağıtan o kadar emekçi genç varken diğer oğlunuzu İYİ Parti TBMM gruba danışman yapmanızı hangi siyasi ahlakla anlatabilirsiniz."Yerel seçimlerde CHP ile iş birliğini savunan İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talebiyle görevinden istifa etmişti.Kararın ardından İBB İYİ Parti Grubu Grup Başkanvekili seçmek için toplanmış ve 7 Meclis üyesi yeniden İbrahim Özkan’nın Grup Başkanvekili olması için oy kullanmıştı.Böylece Akşener’in grup başkanvekili görevinden istifası istediği Özkan, yeniden Grup Başkanvekili olmuştu.İYİ Parti, üyelerin teamüle aykırı davrandığını iddia ederek kararı alan 7 üyenin disipline sevk edildiğini açıklamıştı.Disiplin süreci devam ettiği sırada İbrahim Özkan partiden istifa ettiğini açıklamıştı.