İyi Parti'de üst düzey istifa

Koncuk yaptığı yazılı açıklamada, “Milletvekili seçimlerinden, yerel seçimlere ve bugüne kadar yaşadığımız süreçte, oluşan büyük heyecanın, bugün ciddi şekilde örselendiğini görmekteyiz. Bunun temel sebebi ise, sözde söylense de, demokratik davranmaktan uzaklaşmak, tabana kulak vermemek, sorumluluğu büyük çoğunluk ile paylaşmak yerine, birkaç kişinin inisiyatifinde dar ekipçiliğe bırakmaktır. Sözü kendi seçim bölgesi için bile dinlenmeyen bir GİK üyesi olmak hem bana bir yük hem de, GİK toplantılarında doğrulara yönelik eleştirel bakış açımız muhatapları için yüktür” dedi.







'DİNLEYEN, ÖNEMSEYEN VAR MI? DOZAJI HER GÜN ARTAN ELEŞTİRİLERİN SEBEBİ NE?'





“Daha düne kadar, kayıtsız, şartsız İYİ Parti'ye umut bağlayan birçok insan bugün nerede?“ diye soran Koncuk, "Dozajı, her gün artan eleştirilerin sebebi nedir? Bu samimi insanların derdi nedir? Tüm bu insanlar kötü mü, hepsi art niyetli mi? Yoksa İYİ Parti'nin geleceğinin kaygısına mı düşmüşler? Dinleyen, önemseyen var mı?" ifadelerini kullandı.





Koncuk açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:,





“Adana Milletvekili ve GİK üyesi olarak, yukarıda ifade ettiğim tespitlerimi zaman zaman, hem ilgililere, hem de GİK toplantılarında en net şekilde ifade ettiğim halde, bırakınız ülke genelini, seçim bölgem Adana'da dahi bir arpa boyu yol kat edemedik. Bize güvenen, İYİ Parti'ye gönül ve büyük emek vermiş insanların yüreğine su serpecek bir gelişmeyi sağlayamadık. Adana'da, bile bile lades denilerek, İYİ Parti'nin geleceği, yıpranmış, güven kaybetmiş, samimi İYİ Partilileri ötekileştirmiş ve tamamen dışlamış bir anlayışa teslim edilmiştir. Tüm bu sebeplerle, sözü kendi seçim bölgesi için bile dinlenmeyen bir GİK üyesi olmak hem bana bir yük, hem de, GİK toplantılarında doğrulara yönelik eleştirel bakış açımız muhatapları için yüktür. Duyma, görme, konuşma anlayışı her insanın taşıyacağı bir davranış şekli değildir. Ben de, şahsım olarak, yanlışa teslim olmak, verilen sözlerin tutulmamasını hazmetmek gibi bir karaktere sahip değilim. ‘İtaat et, rahat et' düsturu, birçok şahsiyetli insan gibi, beni de rahatsız eden bir yaklaşımdır. Tüm bu sebeplerle, sürecin bu hale gelmesinin muhataplarına, küçük bir uyarı olur mu ümidiyle GİK üyeliğinden istifa ediyorum” dedi.





'OLUMSUZ GELİŞMELERDEN İLGİLİLER SORUMLU OLACAK'





İYİ Parti'ye zarar vermek istemediğini belirten Koncuk, “Niyetim, ilgililerin yüzüne ifade ettiğimiz halde, hiçbir sonuç alamadığımız sıkıntılarla ilgili tedbir alınması, İYİ Partimizin geleceği bina edilirken bir taş koyma umududur. Bundan sonra, yaşanacak, olumlu ve olumsuz, tüm gelişmelerin sorumluluğu ilgililere ait olacaktır” dedi.





NE OLMUŞTU?





İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk hakkında bir fezleke hazırlanarak dün Meclis’e gönderilmişti.