Samanyolu Haber /Politika / İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor: İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir istifa etti /24 Temmuz 2024 15:40

İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor: İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir istifa etti

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, partisi ile gönül bağını kopardığını söyleyerek istifa etti. Özdemir, seçilmeden önce sözünü verdiği konularda çalışmaya devam edeceğini kaydetti. İstifa rüzgarının devam ettiği İYİ Parti'de Özdemir'in istifası ile birlikte vekil sayısı 32'ye düştü.

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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, partisinden istifa etti.

Özdemir, "X" sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partisi ile 'gönül bağını' kopardığını belirtti.

Seçim kampanyasında sözünü verdiği 4 başlık için çalışmayı sürdüreceğini kaydeden Özdemir, "Bundan sonraki Vekillik hayatımda bu ilkeler doğrultusunda tüm gücümle çalışmaya devam edeceğim. Bana oy verenleri utandırmayacağım" ifadelerini kullandı.

Özdemir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Siyasi hayatımın başlangıç noktası ve inandığım değerler uğruna büyük mücadele verdiğim İYİ Parti’den, gönül bağımı kopardığım için ayrılmış bulunmaktayım.

Bir Vekil olarak, sadece beni seçenlerin, seçim bölgemdeki vatandaşlarımızın değil, bütün Türkiye’nin Vekili olduğumun bilincindeyim.  

Seçim kampanyamı; Yetiştirme Yurtlarından çıkan kız çocuklarımız, hem anne hem baba olmak zorunda olan kadınlarımız, engellilerimiz ve sahipsiz hayvanlarımıza çare olacak mücadele için girdiğimi, bu vesileyle de Vekilliği kazandığımı biliyorum.

Sözünü verdiğim dört başlık başta olmak üzere, vatandaşlarımızın yaşadıkları sorunlara çare olmak adına çalışmalarıma devam edeceğimden emin olun.

Benim için önemli olan; değerlerimden, inançlarımdan vazgeçmeden bunları savunmak. Bundan sonraki Vekillik hayatımda bu ilkeler doğrultusunda tüm gücümle çalışmaya devam edeceğim. Bana oy verenleri utandırmayacağım."

Özdemir'in de istifası ile birlikte İYİ Parti'nin 43 olan vekil sayısı 32'ye düştü.
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