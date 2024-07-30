İYİ Parti'de yeni bir istifa dalgası bekleniyor: Akşener'e yakın isimler AKP'ye mi katılacak?

Bu isimlerin partiden istifa etmesi halinde AKP'ye katılabileceği öne sürülüyor.





31 Mart yerel seçimlerinin ardından istifaların kesilmediği İYİ Parti'de sarsıntı devam ediyor. Kulislerde, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yakın isimlerin istifa edeceği konuşuluyor.Politikyol'dan Altan Sancar'ın aktardığına göre; Akşener’e yakınlığı ile bilinen Metin Ergun, Burak Akburak, Ömer Karakaş ve Hakan Şeref Olgun’un partilerinden istifa edeceği belirtiliyor.İYİ Partili Tolga Akalın, “Talimat bekleyen milletvekili sıfatlı acizler, derhal ait oldukları yere, sarayın kapısına, cümle azmettirenleriyle beraber bırakılmalıdırlar. Böylelikle, İYİ Parti yaklaşık bir buçuk yıldır içine düşürüldüğü girdaptan çıkarak, kuruluş ayarlarına uygun milliyetçi-demokrat ve kalkınmacı bir Türkiye inşası idealine uygun mücadele sürecine ve iktidar yürüyüşüne başlayabilecektir” demişti.