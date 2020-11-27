İYİ Parti'den ‘Cumhur İttifakı’na katılacak’ iddiasına cevap

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, AKP ile yan yanan gelme plan ya da eğilimlerinin bulunmadığını, CHP'nin yanı sıra yeni kurulan DEVA ve Gelecek dahil SP ve Demokrat Parti dahil diğer partilerle bir ilişki içinde olduklarını ve görüş alışverişlerinin bulunduğunu söyledi.





AKP Başkanvekili Numan Kurtulmuş da dün Reuters’a yaptığı açıklamada, İYİP ile bir temaslarının bulunmadığını söylemişti.





'Taban tabana ters'





İYİ Parti 'in MHP genel başkanlık seçimi nedeniyle değil 16 Nisan anayasa referandumu ile ortaya çıktığını belirten Poyraz, “İYİ Parti Türkiye'nin parlamenter sistem geleneğini önemseyen siyaset algısıyla ortaya çıktı. Partiyi kuran kadrolar ve yönetenler siyaseti meslek haline getirmiş kadrolar değil. Zaten bir mesleği olup siyaseti sorumluluk duygusuyla yapan kadrolar. İyi Parti'nin öncelikli hedefi Türkiye'yi iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme kavuşturmak; parlamentoyu güçlü ve bağımsız hale getirmek, bir tezahürü olarak yasama, yürütme ve yargı erkleri arasında kontrollü, birbirini denetleyebilen, bunları aşmayan bir eşgüdüm içindeki kuvvetler ayrılığını tam olarak uygulayabilmek” dedi ve şöyle devam etti:





“Bu noktada eğer AK Parti, bunu desteklediğini söylerse bir iletişim kurulabilir ama şu andaki hükümet sistemi ve AK Parti’nin yürüttüğü siyaset İyi Parti'nin hayal ettiği siyasetle taban tabana ters.”





İYİ Parti'de birkaç haftadır devam eden tartışmalar sonrası yaşanan istifanın devamını beklemediğini, istifanın ayıplanacak bir şey olmadığını ancak istifada kullanılan gerekçelerin ayıp olduğunu söyleyen Poyraz, “Bu süreçlerin İyi Parti’ye hiçbir etkisi yok. Sadece üzgün ve kırgınız; sonuçta partimizin kuruluşunda görev almış arkadaşlar ayrılıyorlar. Parti içinde ortaya çıkan muhalefetin her türlüsüne tahammüllüyüz ancak muhalefet yapmakla ihanet ayrı kavramlar” dedi.





'Kopuş öngörmüyoruz'





İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ’ın 81 il başkanının başvurusu üzerine disipline sevk edildiğini kaydeden Poyraz, “Bu süreçte milletvekillerinden de bir kopuş şu anda öngördüğümüz bir şey değil” diye konuştu.





Özdağ partisiyle ilgili yaptığı açıklamalar sonrası İYİP'ten ihraç edilmiş, ardınan Adana Milletvekili İsmail Koncuk da partiden istifa etmişti.





Poyraz, seçimde Millet İttifakı ile birlikte hareket ettikleri CHP ile ilişkilerinin tam bir işbirliği olduğunu kaydederek, “İnanmadıkları, köklerinde olmayan geleneklere adapte olmaları AK Parti ve MHP’nin ittifak tanımı. Bizim ittifak tanımı ise işbirliği üzerine kurulu. Ortak doğrularımız olduğu zaman ortak hareket hareket ediyoruz. CHP ile bu noktada buluşabiliyoruz, diğer partilerle de buluşabiliyoruz. Bunu işbirliği olarak adlandırılmasını doğru buluyorum” dedi ve şöyle devam etti: