İyi Parti'den Cumhur İttifakı'na ilk destek!

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kazandığı Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde komisyon başkanlıkları Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti.





CHP'li meclis üyesi Mürüvvet Başıhoş'un oylamaya gelmemesinin yanı sıra, İyi Parti'li 3 meclis üyesinin AKP ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) yer aldığı Cumhur İttifakı'na destek vermesi sonuçta belirleyici oldu.



Büyükşehir Belediye Meclisi'nde önemli kararların alındığı komisyon başkanları artık Cumhur İttifakı'nın belirleyeceği üyelerden teşkil edilecek.





Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinde CHP'li Meclis Üyesi Fikret Uzunhasan’ın hayatını kaybetmesiyle birlikte 7 kişilik komisyon üyeliği CHP’nin teklifi ile 9’a çıkarılmak istendi.





Fakat buna karşı çıkan AKP Sözcüsü Hürol Önder yeniden oylama istedi. Ne olduysa bundan sonra oldu.





CHP'li Mürüvvet Başıhoş'un toplantıda yer almayarak oylamaya katılmaması CHP'ye pahalıya patladı.





İyi Partili 3 üyenin AKP-MHP cenahına destek vermesi üzerine CHP elindeki komisyon başkanlığını 33’e karşı 34 oy ile AKP'ye kaptırdı.





KOMİSYONLARI AKP-MHP BELİRLEYECEK





AKP Muğla İl Başkanı Kadem Mete, "Meclis komisyon sayıları 7 olarak kalmış 3 AKP, 1 MHP ve 3 CHP olarak gerçekleşmiştir. Böylece komisyon başkanları Cumhur İttifakı'nın belirleyeceği üyelerden oluşacaktır." dedi.





CHP'li yöneticilerin sessiz kalması ise dikkati çekti.



