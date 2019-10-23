İyi Parti'den İmamoğlu'na destek

İyi Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Sirkeci ve Haydarpaşa garlarının ihalesiyle ilgili açıklamalarına destek verdi.







İmamoğlu’nun “Haydarpaşa ve Sirkeci Garları gibi tarihi binalarımıza aslanlar gibi sahip çıkacağız. İlgili yöneticilerin bir avuç insanla kurdukları şaibeli ilişkiler çok üzücüdür.” notuyla yayınladığı videoyu şahsi Twitter hesabından paylaşan İyi Parti İstanbul İl Başkan Buğra Kavuncu, “Biz de bu haklı mücadelede aslanlar gibi yanınızda olacağız.” dedi.





İHALE BİLAL ERDOĞAN'IN OKÇULAR VAKFI'NIN ESKİ GENEL MÜDÜRÜNE VERİLDİ





Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) Haydarpaşa ve Sirkeci garları için yaptığı ihaleye katılan dört şirketten İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakı Metro AŞ ile Kültür AŞ ve Hezarfen Danışmanlık Limited Şirketi sona kalmıştı.





İhale Bilal Erdoğan'ın kurduğu Okçular Vakfı'nın eski genel müdürü Hüseyin Avni Önder'e verilmişti. Önder üç yıl öncesine kadar İBB çalışanıydı.





DÜN BELEDİYEDE 3 BİN LİRA MAAŞ ALIYORDU







Karara tepki gösteren İmamoğlu, “Şartnameye göre böyle bir zorunluluk olmadığı halde ihaleye giren 4 belediye şirketinin de ayrı ayrı iş deneyim belgesi olmadığı için elenmişiz. Konsorsiyumun tanımı nedir? Konsorsiyum eksiklikler tamamlanması için kurulur. Daha dün belediyede 3 bin lira maaşı olan ve 10 bin sermayeli şirketin deneyimine güvenenler bizim koca Kültür A.Ş’nin deneyimini hafife alıp bahane üretiyorlar.” demişti.







