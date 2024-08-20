Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti'den istifa eden Bilal Bilici, CHP'ye katıldı /20 Ağustos 2024 15:32

İYİ Parti'den istifa eden Bilal Bilici, CHP'ye katıldı

İYİ Parti'den istifa eden Adana Milletvekili Bilal Bilici CHP’ye katıldı. Özel, Bilici'ye CHP rozeti taktı. Bilici'yi daha önce AKP ikna etmeye çalışmış ancak başarılı olamamıştı.

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14 Mayıs 2023’te İYİ Parti’den Adana Milletvekili seçilen ve 15 Mayıs 2024’te istifa eden Bilal Bilici CHP’ye katıldı. CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı öncesi partiye katılan Bilici’ye rozetini Özgür Özel taktı.

Bilici, CHP’ye katıldıktan sonra kısa bir konuşma yaptı ve “Genel Başkanımız Özgür Özel'in ortaya koyduğu değişim iradesi ülkemizde önemli bir sonuç getirdi ve ben de davete olumlu cevap verdim” dedi.

Bilici’yi daha önce AKP transfer etmek istemişti ancak yapılan görüşmelerde AKP'liler Bilici’yi partilerine katılmaya ikna edememişti.
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