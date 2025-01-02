İYİ Parti'den istifa edip telefonlarını kapadı... Kürşad Zorlu AKP'ye mi geçiyor?

Gerçek Gündem'den Ünsal Ergel'in haberine göre 14 Mayıs 2023 seçimlerinden sonra 44 milletvekili ile Meclis’e giren İYİ Parti’nin Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu da istifa etti. Böylece İYİ Parti’nin parlamentodaki sandalye sayısı 29’a düştü. Bugüne kadar İYİ Parti'den istifa eden 4 milletvekili AKP’ye, 5 milletvekili ise CHP’ye geçti. İstifa edenlerden 6’sı ise yoluna bağımsız devam ediyor.



İstifasından sonra telefonlarını kapatan Zorlu, bugüne kadar İYİ Parti’den istifa edeceği iddialarını her defasında sert bir şekilde yalanlamıştı. Zorlu’nun istifasıyla birlikte hareketlenen siyaset kulislerinde ise AKP’ye geçeceği konuşuluyor. Eğer kulisler doğruysa Zorlu, AKP’ye geçen 5. İYİ Partili olacak.



İYİ Parti’den istifa edip AKP’ye katılan milletvekilleri şöyle:



Eskişehir-Nebi Hatipoğlu

İstanbul-Seyithan İssiz

İstanbul-Ersagun Yücel

Kayseri-Dursun Ataş



Bu arada Ersagun Yücel, 14 Mayıs 2023 seçimlerine Millet İttifakı çatısı altında giren İYİ Parti’ye CHP’nin listelerinden yer verilmesiyle seçilmişti.



CHP’YE DE 5 MİLLETVEKİLİ GEÇTİ



İYİ Parti’den istifa edip, CHP’ye geçen 5 milletvekili ise şöyle:



Adana-Bilal Bilici

İstanbul-Nimet Özdemir

Antalya-Aykut Kaya

İstanbul-Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

İzmir-Ümit Özlale



GEÇİŞLER DEVAM EDEBİLİR



Bu arada konuya ilişkin bilgi veren AKP'li yetkililer, Zorlu’nun istifasının ardından İYİ Parti’de eski genel başkan Meral Akşener’e yakın başka isimlerin de partiden ayrılabileceğini ifade etti.