Samanyolu Haber /Politika / İYİ Parti'den istifa edip telefonlarını kapadı... Kürşad Zorlu AKP'ye mi geçiyor? /02 Ocak 2025 21:49

İYİ Parti'den istifa edip telefonlarını kapadı... Kürşad Zorlu AKP'ye mi geçiyor?

İYİ Parti’den istifa eden ve telefonlarını kapatan Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu’nun AKP’ye katılması bekleniyor. Zorlu’nun ardından kulislerde Meral Akşener’e yakın isimlerin de İYİ Parti’den kopabileceği iddia ediliyor.

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Gerçek Gündem'den Ünsal Ergel'in haberine göre 14 Mayıs 2023 seçimlerinden sonra 44 milletvekili ile Meclis’e giren İYİ Parti’nin Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu da istifa etti. Böylece İYİ Parti’nin parlamentodaki sandalye sayısı 29’a düştü. Bugüne kadar İYİ Parti'den istifa eden 4 milletvekili AKP’ye, 5 milletvekili ise CHP’ye geçti. İstifa edenlerden 6’sı ise yoluna bağımsız devam ediyor.

İstifasından sonra telefonlarını kapatan Zorlu, bugüne kadar İYİ Parti’den istifa edeceği iddialarını her defasında sert bir şekilde yalanlamıştı. Zorlu’nun istifasıyla birlikte hareketlenen siyaset kulislerinde ise AKP’ye geçeceği konuşuluyor. Eğer kulisler doğruysa Zorlu, AKP’ye geçen 5. İYİ Partili olacak.

İYİ Parti’den istifa edip AKP’ye katılan milletvekilleri şöyle:

    Eskişehir-Nebi Hatipoğlu
    İstanbul-Seyithan İssiz
    İstanbul-Ersagun Yücel
    Kayseri-Dursun Ataş

Bu arada Ersagun Yücel, 14 Mayıs 2023 seçimlerine Millet İttifakı çatısı altında giren İYİ Parti’ye CHP’nin listelerinden yer verilmesiyle seçilmişti.

CHP’YE DE 5 MİLLETVEKİLİ GEÇTİ

İYİ Parti’den istifa edip, CHP’ye geçen 5 milletvekili ise şöyle:

    Adana-Bilal Bilici
    İstanbul-Nimet Özdemir
    Antalya-Aykut Kaya
    İstanbul-Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
    İzmir-Ümit Özlale

GEÇİŞLER DEVAM EDEBİLİR

Bu arada konuya ilişkin bilgi veren AKP'li yetkililer, Zorlu’nun istifasının ardından İYİ Parti’de eski genel başkan Meral Akşener’e yakın başka isimlerin de partiden ayrılabileceğini ifade etti.
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