Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti'den istifa etmişti: Paçacı görevine geri döndü /03 Mart 2023 23:46

İYİ Parti'den istifa etmişti: Paçacı görevine geri döndü

'Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz var' dedikten sonra istifa eden İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, Akşener'in açıklamaları sonrasında partisine geri döndü.

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Habertürk'ten Nagehan Alçı'ya yaptığı açıklamada, "Parti yetkili kurulları, şu anda Kemal Bey'in ismini onaylayacak noktada değil" diyerek, Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığında diretmesi durumunda İYİ Parti'nin kendi adayını çıkarabileceğini söyleyen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, İYİ Parti Lideri Akşener'in açıklamaları sonrasında partisine geri döndü.

NE OLDU?
İYİ Parti'den Cihan Paçacı, 26 Ocak'ta Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için iki ihtimal olduğunu söyledi. Paçacı, "Ya Kemal Bey bu itiraza karşı yeni bir aday önerir ya da kendisinde diretir" dedi.

İkinci ihtimalin daha yüksek olduğunu belirten Paçacı, "O zaman ne olur?" sorusuna; “ Altılı Masa bir deklarasyon yayınlayabilir ve çoklu adayla çıkar, İYİ Parti de kendi adayını çıkarabilir. 2. tura kalanı destekleyin diyebilir" yanıtını verdi.
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