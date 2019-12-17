İYİ Parti'den Kanal İstanbul açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bütçe görüşmelerinde devam ediyor. Meclis kürsüsünde açıklamalarda bulunan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican, Kanal İstanbul’un rant projesi olduğunu söyledi.Andican, Kanal İstanbul projesinin akılla ve mantıkla ölçülebilir yeri olmadığını belirterek, “Kanal İstanbul gibi maliyetli ve siyasi açıdan tartışmalı bir projeyi uygulamanın akılla, mantıkla ölçülebilir yeri yoktur. Kanal İstanbul projesi, siyasi açıdan ABD’nin elini güçlendirecek ve Türkiye’yi büyük devletlerin kıskacına sokacak bir projedir. O nedenle ben bu projeyi Kanal İstanbul projesi değil, ‘Soygun İstanbul’ projesi olarak adlandırıyorum.







"DOĞA VE ÇEVRE KATLİAMI YAPACAKLAR"





Andican, Kanal İstanbul projesiyle İstanbulluları bir ada üzerinde yaşamaya mahkum edileceğini belirterek,"İstanbul halkına ihanet edilmektedir. Çünkü şehrin nüfusunu 20 milyonun üzerine çıkartarak iyice yaşanmaz hâle getirecek ve milyonlarca İstanbulluyu bir ada üzerinde yaşamaya mahkûm edecektir. Bu projeyle tarım arazileri betonlaşacak ve yeni yerleşim yerleri nedeniyle doğa ve çevre katliamı yaşanacaktır. İstanbul’un su güvenliğine ihanet edilmektedir çünkü Küçükçekmece Gölü, Sazlıdere Barajı yok olacak, Terkos Gölü tuzlanacak, yer altı sularının önü kesilecek ve böylece İstanbul’un su kaynaklarının yüzde 30’dan fazlası yok edilecektir. Sayın Cumhurbaşkanının bir süredir devam eden kuraklığa yönelik 'Bakalım susuz kalınca ne yapacaklar.' yorumunu hatırlarsanız, bu projeyle yaratılacak susuzluk, önümüzdeki genel ve yerel seçimlerde de malzeme olarak kullanılacaktır" ifadelerini kullandı.





Andican son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Gelin bu inadınızdan vazgeçin, projeye karşı çıkanları her zaman yaptığınız gibi 'dış güçlerin adamları' olarak veya “Türkiye'nin gelişmesini önlemek isteyenler” şeklinde tanımlamak yerine onları dinleyin. Projeyi Mecliste –siyaset projesidir- ve kamuoyunda tartıştırın. 'Ne olursa olsun bu projeyi yapacağım' diyorsanız da halka, İstanbul halkına, Türk milletine götürün, referandum yapın. Bırakın millet karar versin, millet onaylıyorsa bu proje gerçek bir Kanal İstanbul Projesi olacaktır ama aksi takdirde onaylamıyorsa ve siz yine de yaparsanız, bu proje tarihin en büyük “Soygun İstanbul Projesi” olarak kayıtlara geçecektir" şeklinde konuştu.