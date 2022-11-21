İYİ Parti'den 'Kılıçdaroğlu' çıkışı: 'Aday olmak hakkı ama...'

“ADAY OLMAK HAKKI AMA BUNUN BİR YOLU, YORDAMI VAR”

Yılman bugünkü yazısında, İYİ Parti'nin ekonomi kurmayı Bilge Yılmaz ile yaptığı görüşmeyi aktardı.Yazıda Yılmaz’ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına ilişkin "Kemal Bey’in aday olmaya istekli olduğunu seziyorum. Açıkça söylemiyor ama istediğini belli ediyor. Benim şahsi görüşüm, aday olmak hakkı Kemal Bey’in ama bunun bir yolu, yordamı var. Bunu takip etmesi lazım ve Cumhurbaşkanı seçilirse de iyi bir Cumhurbaşkanı olacağına da inanıyorum ama seçilebilir mi meselesi farklı” dediği ifade edildi.Yazının ilgili kısmı şöyle:Kemal Bey ile birkaç kez konuştuk. Bu konu hiç gündeme gelmedi. Bildiğim kadarıyla masada da gündeme gelmedi ama davranışlarından Kemal Bey’in aday olmaya istekli olduğunu seziyorum. Açıkça söylemiyor ama istediğini belli ediyor. Benim şahsi görüşüm, aday olmak hakkı Kemal Bey’in ama bunun bir yolu, yordamı var. Bunu takip etmesi lazım ve Cumhurbaşkanı seçilirse de iyi bir Cumhurbaşkanı olacağına da inanıyorum ama seçilebilir mi meselesi farklı. O beni düşündürüyor. Ki, onun da bunu iyi düşünmesi gerekiyor. Risk alınamayacak kadar kritik bir seçim bu seçim. Dedim ya kesin değil. Risk var ve bu riskleri en aza indirmek lazım. En doğru isim kim ise onunla gitmek lazım seçime…”-“Sizce kim olmalı peki?”“Bunu bilsem inanın siz sormadan açıklardım ama çok zor bir soru bu ve buna karar verecek 6’lı masadaki liderlerdir ve ben en sonunda doğru bir isim üzerinde karar kılacaklarına yürekten inanıyorum…”