İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına cevap

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarının ardından yayınladığı video mesaja yanıt İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan geldi.

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı olmalarını 'dayatma ve Millet İttifakı ilkelerinin hiçe sayılması' ifadeleriyle açıklayan Zorlu, Kılıçdaroğlu'nun ifadelerine gönderme yaparak, "İYİ Parti milletin kazanacağı nihai sofranın mimarı olma kararlılığındadır" dedi.



Zorlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Uzlaşma, istişare ve halkın tercihi diyerek milletimize sunduğumuz taahhütler bizim için bir emanettir! Temel itirazımız, dayatmaya ve bu ilkelerin hiçe sayılmasınadır. Onun için hep milletimize inandık. İYİ Parti milletin kazanacağı nihai sofranın mimarı olma kararlılığındadır."









AKŞENER KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI KABUL ETMEDİ





Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının konuşulduğu toplantının ardından partisinin Genel İdare Kurulu'nu toplayan İYİ Parti lideri Akşener, kritik toplantının ardından yaptığı açıklamada, İYİ Parti'nin bir seçime zorlandığını söyledi.





İttifak partilerinin CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu aday gösterdiğini bildiren Akşener, "İYİ parti dayatmaya mecbur bırakıldı, tercihe zorlandı" diye konuştu. Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulundu.





Akşener'e videolu yanıt veren CHP lideri Kılıçdaroğlu ise "Bu sofrada siyasi oyunların, nezaketsizliğinin, Erdoğan dilinin olmaması gerekirdi" dedi. Gerginliğe alet olmayacaklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Halkımız kaygılanmasın, biz her şekilde Erdoğan’ı da Erdoğan’ın propaganda makinasını da yeneriz, yeneceğiz" mesajı verdi.