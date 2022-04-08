Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti'den Mansur Yavaş açıklaması /08 Nisan 2022 18:47

İYİ Parti'den Mansur Yavaş açıklaması

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, partisinin Bursa İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu. Tatlıoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Mansur Yavaş için yaptığı adaylık çağrısıyla ilgili konuştu.

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İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, partisinin Bursa İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş ismini göreve çağırdığı hatırlatılan Tatlıoğlu, “Bu konuda olayın tarafları olan CHP ve Mansur Yavaş bir yorum yaptı. Biz CHP ile birlikte bir Millet İttifakı'nın paydaşları olarak sürece devam ediyoruz. Temennimiz ortak bir adaydır. Sayın Genel Başkanımızın ortak adayı hem de Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi ilk gündeme getiren siyasi liderdir. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ortak bir metin haline getirilmiş ve artık bu partilerin kendi programları haline gelmiştir. Bu 6 partiden biri tek başına iktidara da gelse o metne bağlı bir sistem değişikliğine gidecektir” dedi.

İYİ Parti Divan Başkanlığı'ndaki değişiklik sorulan Tatlıoğlu, “Bütün partilerde başkanlık divanları genel başkanların tasarrufundadır. Çünkü o yakın çalışma ekibidir. Görev almayanlar daha etkin olmayan bir yerde değiller. Başka konuda başka fonksiyonlar üstlenerek devam edecektir. Bizde başkanlık divanında olmayıp da çok önemli görevler üstlenen milletvekili arkadaşlarımız var” cevabını verdi.


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