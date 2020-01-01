İYİ Parti'den o yasaya sert tepki

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Kanal İstanbul’a ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, belediyelerin tapu sorgulama yetkisinin iptal edilmesine tepki gösterdi.Koncuk, belediyelerin sorgulama yetkisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Kanal İstanbul Projesi’nin güzergâhında arsa hareketliliği olduğunu söylemesi üzerine iptal edildiğine dikkat çekti.







Koncuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İmamoğlu, Kanal İstanbul güzergahında 30 milyon metre kare arsa hareketliliği olduğunu söyleyince mi, belediyelerin tapu sorgulama yetkisi bir yönetmelikle iptal edildi? Bu milletin, henüz başlamamış, hala tartışılan bir projeden kimlere rant sağlandığını bilmeye hakkı var.” dedi.





GENELGE YAYIMLANMIŞTI





Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani’nin annesi Moza bint Nasır’ın Kanal İstanbul’un yapılacağı güzergâhta 44 dönüm arazi aldığına ilişkin haberler üzerine belediyelerin tapu bilgilerine erişimin engellenmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bir genelge yayımlamıştı.





Genelgeye göre, Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi (TAKPAS) ile belediyelerin sorgulama yapmasını sağlayan protokolde 31 Ocak 2020 itibariyle kısıtlamaya gidileceği belirtilmişti.