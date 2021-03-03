Samanyolu Haber /Gündem / İyi Parti'den Uygur Türkleri ile ilgili yeni teklif /03 Mart 2021 19:26

İyi Parti'den Uygur Türkleri ile ilgili yeni teklif

İyi Partili isimlerin "Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşanan "Soykırım" konusunda TBMM'nin ortak bir karar alınması için önerge verdiği belirtildi.

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İyi Parti, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türkleri için TBMM'de önerge verdi. İyi Parti İsmail Tatlıoğlu , İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ve İyi Parti İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu imzalı önergede, "Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşanan "Soykırım" konusunda TBMM'nin ortak bir karar alarak uluslararası topluma ilan edilmesi talebi" denildi. 

İyi Parti adına verilen önergede "Doğu Türkistan'daki soydaş ve dindaşlarımızın yaşadıklarına karşı dünya ülkelerinin devlet, hükümet ve parlamento seviyesinde resmi tepkileri art arda gelirken isminin başında Türkiye olan Büyük Millet Meclisimizin sessiz kalması kabul edilemez." denildi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısında "Çin’in, Uygur kardeşlerimize yaptıklarının ‘Soykırım’ olarak tanınması için, Meclis grubumuzun, Yüce Meclis’e vereceği öneriye, Sayın Bahçeli ve arkadaşlarının da desteğini bekliyoruz. Tabi Sayın Perinçek’ten izin alabilirlerse…" demişti. 
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