İyi Partili Ağıralioğlu İdlib’deki saldırıyı bir gün önceden Hulusi Akar’a ilettiğini açıkladı

İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, kendisine İdlib’te Mehmetcik’in sıkıştığı bilgisi geldiğini belirterek, “Çocukların bölgede vurulmaktan korktukları ve bize lojistik olarak ulaşmalarının mümkün olmadıkları kadar sıkıştıkları bilgisi dün geldi ve bunu Savunma Bakanı’na ilettim” dedi.







DEMEK Kİ BİR HAVA SALDIRISI BEKLENİYORDU





İdlib’te yaşanan saldırının ardından Habertürk TV canlı yayınına katılan İyi Parti Sözcüsü Ağıralioğlu, saldırıdan bir gün önce TSK askerlerinin bölgede sıkıştığını Milli Savunma Bakanı Akar’a ilettiklerini açıkladı. Ağıralioğlu, TSK’nın saldırıyı ön görecek askeri yeterliliğe sahip olduğunu belirterek, “Bana dün gelen bir bilgi de çocukların bölgede vurulmaktan korktukları ve bize lojistik olarak ulaşmalarının mümkün olmadıkları kadar sıkıştıkları bilgisi dün geldi ve bunu Savunma Bakanı’na ilettim. Bir hava saldırısı bekleniyordu demek ki. Hava kuvvetlerimizin buna dair bilgisinin olması gerekirdi” dedi.