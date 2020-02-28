Samanyolu Haber /Gündem / İyi Partili Ağıralioğlu İdlib’deki saldırıyı bir gün önceden Hulusi Akar’a ilettiğini açıkladı /28 Şubat 2020 11:40

İyi Partili Ağıralioğlu İdlib’deki saldırıyı bir gün önceden Hulusi Akar’a ilettiğini açıkladı

İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, saldırıdan bir gün önce kendisine Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgede sıkıştığı haberinin geldiğini ve bunu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a ilettiklerini söyledi.

SHABER3.COM

İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, kendisine İdlib’te Mehmetcik’in sıkıştığı bilgisi geldiğini belirterek, “Çocukların bölgede vurulmaktan korktukları ve bize lojistik olarak ulaşmalarının mümkün olmadıkları kadar sıkıştıkları bilgisi dün geldi ve bunu Savunma Bakanı’na ilettim” dedi.

DEMEK Kİ BİR HAVA SALDIRISI BEKLENİYORDU

İdlib’te yaşanan saldırının ardından Habertürk TV canlı yayınına katılan İyi Parti Sözcüsü Ağıralioğlu, saldırıdan bir gün önce TSK askerlerinin bölgede sıkıştığını Milli Savunma Bakanı Akar’a ilettiklerini açıkladı. Ağıralioğlu, TSK’nın saldırıyı ön görecek askeri yeterliliğe sahip olduğunu belirterek, “Bana dün gelen bir bilgi de çocukların bölgede vurulmaktan korktukları ve bize lojistik olarak ulaşmalarının mümkün olmadıkları kadar sıkıştıkları bilgisi dün geldi ve bunu Savunma Bakanı’na ilettim. Bir hava saldırısı bekleniyordu demek ki. Hava kuvvetlerimizin buna dair bilgisinin olması gerekirdi” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İyi Partili Ağıralioğlu İdlib’deki saldırıyı bir... Sonraki Haber >>

Yandaş umursamıyor: Belki şehit veriyoruz ama...

Yandaş umursamıyor: Belki şehit veriyoruz ama...

Devlet otobüslerle Yunan sınırına göçmen taşıyor

Devlet otobüslerle Yunan sınırına göçmen taşıyor

Erdoğan'ın danışmanı: Rusya'yla savaşırız, çok canlarını yakarız

Erdoğan'ın danışmanı: Rusya'yla savaşırız, çok canlarını yakarız

Rus uçakları TSK konvoyunu bombaladı

Rus uçakları TSK konvoyunu bombaladı

Ben isyan ediyorum!

Ben isyan ediyorum!

Mansur Yavaş: Maaşımızı da siz ödüyorsunuz

Mansur Yavaş: Maaşımızı da siz ödüyorsunuz

Muhabirin poşetle imtihanı

Muhabirin poşetle imtihanı

Bylock Mağdurları için Litvanya'da hukuk mücadelesi başladı

Bylock Mağdurları için Litvanya'da hukuk mücadelesi başladı

Can Ataklı’dan Erdoğan’a deprem eleştirisi: “Sen ne yaptın lan!”

Can Ataklı’dan Erdoğan’a deprem eleştirisi: “Sen ne yaptın lan!”

Güney Kore’de yüzlerce metre maske kuyruğu

Güney Kore’de yüzlerce metre maske kuyruğu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:50:06