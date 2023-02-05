Samanyolu Haber /Politika / İyi Partili Aytun Çıray: 17/25 Aralık Türkiye’nin en büyük yolsuzluk skandalı /05 Şubat 2023 12:52

İyi Partili Aytun Çıray: 17/25 Aralık Türkiye’nin en büyük yolsuzluk skandalı

İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili paylaşımında 17/25 Aralık soruşturmalarına göndermede bulundu. Çıray, 17/25 Aralık’ı ‘Türkiye’nin en büyük yolsuzluk skandalı’ olarak tanımladı.

SHABER3.COM

Aytun Çıray, “Günün sorusu: Tarihin en büyük yolsuzluk skandalı olan 17/25 aralık yolsuzluk skandalı bile AKP’yi yenememişse yenmek için ne lâzım?” ifadelerini kullandı.

Aytun Çıray’ın söz konusu paylaşımının altına yüzlerce yorum yazıldı. Bir takipçisinin, “İyi Parti, Kemal Kılıçtaroğlu’nu küçük düşürmek, itibarsızlaştırmak için elinden geleni her şeyi yapmasa kazanabiliriz.” paylaşımına, “Asla yapmadık. Yapanlar bedel ödedi. Asla ‘Meral hanım aday olmazsa masa dağılır’ demedik!” şeklinde cevap verdi.



Bir başka takipçisi ise Çıray’a, “Tek soru: 17-25 Aralık tarihin en büyük yolsuzluk soruşturması idiyse, operasyonu yapan ve yıllardır tutuklu olan emniyet ve yargı mensuplarına neden sahip çıkmadınız?” sorusu yöneltti.

Bir başka twitter kullanıcısı da şunları yazdı: “17-25 operasyonları kumpas değil miydi!? Yoksa yolsuzlukları ortaya çıkaran polislerin, hakim ve savcıların sekiz yıldır hapiste olmaları sizi rahatsız edip, bir eylem içerisine girmeniz gerekmez miydi?”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İyi Partili Aytun Çıray: 17/25 Aralık Türkiye’nin... Sonraki Haber >>

[Harun Tokak ] Mahalle Mescidi

[Harun Tokak ] Mahalle Mescidi

İşte dayıların korkulu rüyası: Cahilsavar

İşte dayıların korkulu rüyası: Cahilsavar

Mansur Yavaş 'erik dalı' oynadı, Meral Akşener tempo tuttu

Mansur Yavaş 'erik dalı' oynadı, Meral Akşener tempo tuttu

ABD Çin'in 'casus balonu'nu böyle vurdu

ABD Çin'in 'casus balonu'nu böyle vurdu

Dünyaya haykırış: Neredesiniz?

Dünyaya haykırış: Neredesiniz?

Ukraynalı bakanın evinden çıkan paralar dudak uçuklattı

Ukraynalı bakanın evinden çıkan paralar dudak uçuklattı

İstanbul'daki otobüs kazası kamerada

İstanbul'daki otobüs kazası kamerada

– 5 derecede et kuyruğuna girdiler

– 5 derecede et kuyruğuna girdiler

İşte dünyanın gelmiş geçmiş en yaşlı köpeği

İşte dünyanın gelmiş geçmiş en yaşlı köpeği

Bilet almayı unuttukları bebeklerini bırakıp uçağa binmeye çalıştılar

Bilet almayı unuttukları bebeklerini bırakıp uçağa binmeye çalıştılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:01:26