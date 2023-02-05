İyi Partili Aytun Çıray: 17/25 Aralık Türkiye’nin en büyük yolsuzluk skandalı

Aytun Çıray, “Günün sorusu: Tarihin en büyük yolsuzluk skandalı olan 17/25 aralık yolsuzluk skandalı bile AKP’yi yenememişse yenmek için ne lâzım?” ifadelerini kullandı.Aytun Çıray’ın söz konusu paylaşımının altına yüzlerce yorum yazıldı. Bir takipçisinin, “İyi Parti, Kemal Kılıçtaroğlu’nu küçük düşürmek, itibarsızlaştırmak için elinden geleni her şeyi yapmasa kazanabiliriz.” paylaşımına, “Asla yapmadık. Yapanlar bedel ödedi. Asla ‘Meral hanım aday olmazsa masa dağılır’ demedik!” şeklinde cevap verdi.Bir başka takipçisi ise Çıray’a, “Tek soru: 17-25 Aralık tarihin en büyük yolsuzluk soruşturması idiyse, operasyonu yapan ve yıllardır tutuklu olan emniyet ve yargı mensuplarına neden sahip çıkmadınız?” sorusu yöneltti.Bir başka twitter kullanıcısı da şunları yazdı: “17-25 operasyonları kumpas değil miydi!? Yoksa yolsuzlukları ortaya çıkaran polislerin, hakim ve savcıların sekiz yıldır hapiste olmaları sizi rahatsız edip, bir eylem içerisine girmeniz gerekmez miydi?”