İYİ Partili Ayyüce Türkeş’in ‘Kürtçe’ hakkındaki sözlerine suç duyurusu

Avukat Bişar Abdi Alinak, İYİ Parti Milletvekili Ayyüce Türkeş hakkında, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Kürtçe ile ilgili ifadeleri nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.



Türkeş, Genel Kurul’daki konuşmasında Osmanlı Türkçesinin Arapça, Farsça ve Türkçe kelimelerden oluştuğunu belirterek, “Bugün doğu ve güneydoğu bölgelerimizde Kürt vatandaşlarımızın konuştuğu dil, bilim insanlarının araştırmalarına göre bu üç dilin kelimelerinden meydana gelmiş ve 8 bin 200 kelimeden oluşan bir diyalekttir” ifadelerini kullanmıştı.



“ÜSTENCİ BİR BAKIŞ AÇISININ TEZAHÜRÜ”



T24’ün haberine göre avukat Bişar Abdi Alinak tarafından yapılan suç duyurusunda, Türkeş’in ifadelerinin ırkçı ve kutuplaştırıcı olduğu belirtilerek, “Dünya dilleri arasında yer alan Kürtçenin 918 bin 123 kelimelik bir dil haznesine sahip olduğu ve Hint-Avrupa dil ailesine mensup olduğu bilimsel verilerle kanıtlanmıştır. Ancak, milletvekili Türkeş’in Kürtçeyi yalnızca 8 bin 200 kelimeyle sınırlı bir diyalekt olarak nitelemesi, bir halkın dilini ve varlığını yok sayan üstenci bir bakış açısının tezahürüdür” denildi.



Dilekçede ayrıca, bu tür söylemlerin tarihte yaşanan katliamlar ve asimilasyon politikalarını çağrıştırdığı vurgulanarak, “Bugün milyonlarca insanın günlük hayatında kullandığı bir dili yok saymak ve küçümsemek, halkı ayrıştırıcı ve düşmanlaştırıcı bir söylemdir” ifadelerine yer verildi.