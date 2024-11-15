İYİ Partili başkan istifa etti; Genel Merkez'i eleştiri yağmuruna tuttu

Yılmaz, “2023 Ocak ayı genel kuruluna gelinceye kadar, bu kutlu dava için elimden gelen özveri ile çalıştım, bu çalışmalarım neticesinde il başkanlığı için aday gösterildim ve adaylığımı açıkladım. Genel kurul aşamasına gelinceye kadar, ilk önce delege seçimleri ve sonrasında ilçe kongreleri yaparak süreci hızlı bir şekilde tamamladım. Sonrasında ise 8 Ocak 2023 tarihinde yapılan il kongresinde açık bir oy farkı ile İYİ Parti Karabük il başkanlığına seçildim” dedi.





“31 Mart 2024 Mahalli ve Yerel Yönetimler seçimlerine tüm hızımızla hazırlanmaya başladık” diyen Yılmaz, şöyle devam etti:





Yılmaz, “Partimizin 27 Nisan 2024 tarihinde yapılan olağanüstü kongresinde yeni Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun seçilmesi ile partimiz yeni bir ivme yakalanmıştır. Yukarıda kısaca bahsettiğim konular ile hiçbir siyasi tecrübem olmamasına rağmen yönetimimle birlikte içeriden ve dışarıdan yapılan ihanetlere rağmen iyi iş çıkardığım kanaatindeyim. Partimizin yüzde 15-18 oy oranlarına çıktığı dönemde de, yüzde 3 oranlarına düştüğünde de davamıza ve partimize sahip çıkıp hiç kimsenin adamı olmadığımı tüm Karabüklü hemşehrilerime ve dava arkadaşlarım gördüler."





İYİ Parti Karabük İl Başkanı Recep Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında görevinden istifa ettiğini açıkladı.Hızlı bir şekilde yönetim kurulunu oluşturarak görevine başladığın belirten Yılmaz, “O dönemde kimilerine göre doğru, kimilerine göre yanlış uygulanan siyasi açıklamalara rağmen 14-28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimlerine 14 milletvekili aday adayı ile yola çıktık, Genel merkezin belirlemiş olduğu 3 milletvekili adayımız ile sahalarda iyi partiyi tüm Karabüklü hemşerilerime anlattık, anlatmaya çalıştık. Bu süreç içerisinde bazı şer çevreler tarafından partimizin yıpratılmasına, istifaların olmasına rağmen 3 adayımız ve yönetim kurulumla birlikte seçim için üstün bir gayretle çalıştık. Seçimlerde genel merkezimizin yapmış olduğu hatalar neticesinde maalesef istenilen başarıyı elde edemedik” diye konuştu.“Yine genel merkezimizin istişare yapmadan sormadan, sorgulamadan belirlemiş olduğu, içimizdeki bazı kişilerin şahsi hesaplaşma, çıkar ve menfaatleri için partimize ihanet edenler olmasından dolayı bu belediye başkanlığı seçimlerinde de istenilen başarıyı yakalayamadık.Siyasi mücadeleye devam edeceğini aktaran Yılmaz, “Bu bir ayrılık değil, bu bir veda değil. Yeniden dirilişin ifadesi olmakla birlikte bu bir bayrak değişimidir. Karabüklü hemşerilerim ve dava arkadaşlarım, 27 Nisan 2024 tarihinde olağanüstü kongre sonrasında Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu ve GİK üyelerimize hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğumda, Teşkilat Başkanımız Hasan Toktaş’a teşkilatımız hakkında genel bir bilgi ve sunum yaptıktan sonra, yeni oluşacak teşkilatlandırmada yer almak istemediğimi, görevimden ayrılmak istediğimi belirtmiş olmakla beraber gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti Karabük İl Başkanlığından istifa ederek ayrılıyorum” ifadelerine yer verdi.