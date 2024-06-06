İYİ Partili başkan isyan etti: AKP döneminde organizasyonlara milyonlar akıtılmış!

İYİ Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde Nevşehir Belediyesi’ni AKP’den 500 milyon liralık borçla devraldı. İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AKP döneminde aynı kişiye ait üç farklı firmaya, toplam 55 organizasyon hizmeti için 11 milyon liralık ödeme yapıldığını açıkladı.



Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; Arı’nın verdiği bilgiye göre yapılan sözleşmelerin bazıları şöyle:



- Mustafa Ceceli konseri: 1 milyon 182 bin TL



- İlahiyatçı-yazar Vehbi Vakkasoğlu’nun Ramazan sohbeti: 192 bin TL



- Sevcan Orhan konseri: 710 bin 400 TL



- Bengü konseri: 654 bin 900 bin TL



- Ahmet Şafak konseri: 590 bin TL



- Onur Şan konseri: 360 bin TL



- Gripin konseri: 309 bin 750 TL



- Eypio konseri: 135 bin 700 TL



- Psikolog Tuba Kılıç konferansı: 180 bin TL.



Başkan Rasim Arı, “Üç farklı firma, aynı kişinin. Bu firma bulmuş ballı bir belediye 39 ayda 55 organizasyon yapıyor. Din anlatan hocanın da milleti oynatan sanatçının da işini aynı firma yapıyor. Totalde 11 milyonluk iş yapıyor” dedi.