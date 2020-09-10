Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Partili Demiray corona nedeniyle hayatını kaybetti /10 Eylül 2020 20:59

İYİ Partili Demiray corona nedeniyle hayatını kaybetti

İYİ Parti Kurucu Yönetim Kurulu üyesi ve eski Adana İl Başkanı Yardımcısı Ali Demiray, corona virüsü sebebiyle hayatını kaybetti. İYİ Partili isimler hastanede yaşam mücadelesi veren Demiray'a plazma bulunması için sosyal medya hesaplarından çağrıda bulunmuştu.

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İYİ Parti Kurucu Yönetim Kurulu üyesi ve eski Adana İl Başkanı Yardımcısı Ali Demiray, yaklaşık 18 gündür mücadele ettiği corona virüsüne (Covid-19) yenik düştü.

Demiray'ın corona virüsü sebebiyle hayatını kaybettiğini belirten İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, “Adana İYİ Parti Kurucu İl Divan Kurulu üyemiz, İl Delegemiz Ali Demiray koronavirüs sebebi ile Hakk'a yürümüştür. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun, inşallah. Ailesi ve tüm camiamıza baş sağlığı diliyorum” açıklamasında bulundu.

İYİ Parti Adana İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu ise, “İYİ Parti Kurucu Yönetim Kurulu Üyemiz, önceki dönem İl Başkan Yardımcımız Ali Demiray'ı Covid-19 virüsü sonucu kaybettik. Merhuma Allah'tan rahmet, sevenlerine ve kederli ailesine sabırlar diliyorum” mesajına yer verdi.
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