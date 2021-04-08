Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Partili Durmuş Yılmaz ve eşi kazada yaralandı /08 Nisan 2021 17:12

İYİ Partili Durmuş Yılmaz ve eşi kazada yaralandı

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ve eşi Duriye Yılmaz, TBMM yerleşkesindeki trafik kazasında yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yılmaz çiftinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İYİ Partili Durmuş Yılmaz ve eşi kazada yaralandı

İYİ Partili Durmuş Yılmaz ve eşinin içinde bulunduğu 06 DY 8824 plakalı makam otomobili, Meclis'in Çankaya kapısından giriş yaptıktan sonra MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın danışmanının kullandığı 45 M 8797 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Otomobilin arka koltuğunda oturan Durmuş Yılmaz ve eşi Duriye Yılmaz, çarpışmanın etkisiyle hafif yaralandı. Durmuş Yılmaz'ın yüzünde çarpışmanın etkisiyle açılma meydana geldi. Peçete yardımıyla açılan bölgeye tampon yapan Durmuş Yılmaz, eşi ile birlikte gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yılmaz çiftinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İYİ Partili Durmuş Yılmaz ve eşi kazada yaralandı Sonraki Haber >>

Markette dehşet anları!

Markette dehşet anları!

Batmakta olan gemiye nefes kesen operasyon

Batmakta olan gemiye nefes kesen operasyon

Uygurları PKK'ya benzetti

Uygurları PKK'ya benzetti

"Seni gidi algıcı seni"

'Koltuk Skandalı' Avrupa'nın gündeminde

'Koltuk Skandalı' Avrupa'nın gündeminde

Musa Piroğlu'ndan olay sözler!

Musa Piroğlu'ndan olay sözler!

AKP'de ikinci Ayvatoğlu krizi mi?

AKP'de ikinci Ayvatoğlu krizi mi?

Türkiye iyi yönetilmiyor

Türkiye iyi yönetilmiyor

"Yargılamaları TRT ekranlarından canlı vereceğiz"

Kuytul’dan Gergerlioğlu tepkisi

Kuytul’dan Gergerlioğlu tepkisi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:42:38