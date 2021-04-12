İYİ Partili Erdem: Yüzde 45 yurt dışında yaşamak istiyor

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Erdem, gençlerin yüzde 76'sının, vatandaşların ise yüzde 45'inin yurt dışında yaşamak istediğinin altını çizerek "Bundan daha büyük bir beka problemi olabilir mi bu ülkede?" diye sordu.







İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı, Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) organizasyonuyla düzenlenen panelde konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Erdem, “Vatandaşa soruyorsunuz, yüzde 45’i yurt dışında yaşamak istiyor. Bundan daha büyük bir beka problemi olabilir mi bu ülkede? Eğer ben iktidar olsam ve yirmi yılın sonunda vatandaşın yüzde 50’si yurt dışında yaşamak istiyorum derse sokağa çıkamam, sokağa. Nitekim de sokağa çıkamıyorlar” dedi.





“BU ARKADAŞLARIMIZIN SOKAĞA ÇIKACAK YÜZÜ YOK”





Sözlerine esnaf ve sokak gezdiklerini söyleyerek devam eden Erdem, “Vatandaşımızın derdine derman olmak için en azından dinlemek için uğraşıyoruz, bu arkadaşlarımızın sokağa çıkacak yüzü yok, çıkamazlar da” dedi.





“KİMSE YAPILAN YOLLARI, KÖPRÜLERİ KONUŞMAYACAK”





Erdem konuşmasında “Yirmi sene sonra yakın tarih diye adlandırdığımız bugünlere bakıldığı zaman hiç kimse yapılan yolları, köprüleri konuşmayacak. Herkes şu yirmi yılın içinde vatandaşların ne kadar yüzünün gülmez hale geldiğini, ne kadar vatandaşların bıktığını ve ne kadar bu toplumun birbirine gerçekten düşman edilir hale geldiğini konuşacak” ifadelerine yer verdi.