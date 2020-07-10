İyi Partili isim 5 yıl önce yazdığı yorumdan gözaltına alındı

İYİ Parti Bursa Milletvekili aday adayı Levent Özeren hakkında, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili olarak 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' ile 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldı.







Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özeren'i Osmangazi ilçesinde gözaltına aldı.





Özeren, ifade işlemleri için emniyet müdürlüğüne getirildi.





Özeren'in Binali Yıldırım'ın işi Semiha Yıldırım hakkında 2015 yılında attığı tweet, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmişti. Hesabının birçok kez çalındığı söyleyen Özeren, Semiha Yıldırım'dan özür dilemişti.





Daha önce İYİ Parti Bursa İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Özeren, 2018 yılında yapılan seçimlerde aynı partiden milletvekili aday adayı olmuştu.



