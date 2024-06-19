Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Partili isim Ülkü Ocaklarını savundu: 'Terörist ilan edecek, anasının karnından doğmadı' /19 Haziran 2024 14:22

İYİ Partili isim Ülkü Ocaklarını savundu: 'Terörist ilan edecek, anasının karnından doğmadı'

İYİ Partili Mehmet Aslan, katıldığı bir canlı yayında "Ülkü Ocakları’nı terörist ilan edecek bir cenah anasının karnından doğmadı" ifadelerini kullandı.

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Eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesiyle gözlerin çevrildiği Ülkü Ocakları gündemden düşmezken, İYİ Parti Genel Başlan Başdanışmanı Mehmet Aslan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

İYİ Partili Mehmet Aslan, TV100’de katıldığı yayında Ülkü Ocaklarını savunarak, şu değerlendirmede bulundu:

''İYİ Parti Genel Başkanı başdanışmanı sıfatıyla söylüyorum. "Ülkü Ocakları’nı terörist ilan edecek bir cenah anasının karnından doğmadı. Suyunu içtiğim mensubu olduğum yanından geçtiğim Ülkü Ocaklarıyla da gurur duyuyorum''

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