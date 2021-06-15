Samanyolu Haber /Politika / İYİ Partili isimden Afganistan uyarısı /15 Haziran 2021 21:48

İYİ Partili isimden Afganistan uyarısı

ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi sonrasında ülkenin başkenti Kabil'deki havalimanında güvenliğin Türkiye koordinasyonunda sağlanması konusuyla ilgili konuşan İyi Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Nuri Okutan, bu durumun sakıncalı gelişmelere yol açabileceğini söyledi.

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İyi Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Nuri Okutan, Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nın güvenliğini, NATO misyonu ya da uluslararası ortak bir görev gücü söz konusu değilken tek başına üstlenmesinin sakıncalı gelişmelere yol açabileceğini söyledi.

Okutan, yaptığı yazılı açıklamada, iktidarın Joe Biden döneminde ABD ile ilişkileri istenen seviyeye çekmek için tavizler vermeye başladığını belirtti.

Bunlardan birinin de ABD'ye ait askeri birliklerin Afganistan'dan çekilmesiyle Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nın güvenliğini üstlenme girişimi olduğunu aktaran Okutan, "Gelinen noktada, ülkemiz stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkisini kaybettiği ABD'nin kullanışlı müttefikliğine sürüklenmiş görünmektedir" dedi. Okutan, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nın güvenliğini, NATO misyonu ya da uluslararası ortak bir görev gücü söz konusu değilken tek başına üstlenmesi, sakıncalı gelişmelere yol açabilecektir. Her şeyden önce ABD çekilirken arkasında istikrarsız, her an patlamaya hazır bir ülke bırakmaktadır. Ülkenin büyük kesiminde hâkimiyet tesis ettiği bilinen, tüm yabancı güçlerin ve bu arada Türkiye'nin askeri unsurlarının da ülkeden çekilmesini isteyen Taliban'ın ilk hedefinin Kabil'i ve diğer birtakım merkezleri ele geçirmek olduğu açıktır. Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nın güvenliğini üstlenmesiyle Taliban'la çatışmaya girmesi ve iç çatışma ve hatta savaşta taraf haline gelmesi kaçınılmaz görünmektedir."
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