Cumhuriyet Halk Partis (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İyi Parti Sakarya İl Başkanı Selçuk Kılıçarslan’ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) bayrağını "paçavra" diye nitelendirmesine tepki gösterdi.





Tanrıkulu, “Bayrağa hakaret toplumsal barışa düşmanlıktır, kabul edilemez.” dedi.





İyi Parti Sakarya İl Başkanı Selçuk Kılıçarslan, sosyal medya hesabından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 4 Eylül’de IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile Ankara’da gerçekleştirdiği görüşmedeki masaya konulan IKBY bayrağına işaret ederek, “Yemekte ne vardı bakan bey, paçavra çorbası mı?” ifadelerini kullanmıştı.





IKBY'NİN RESMİ BAYRAĞIDIR





Kılıçarslan'ın bu sözleri üzerine şahsi Twitter hesabından IKBY bayrağını paylaşan Tanrıkulu, “Paçavra denilen bu bayrak, Irak Anayasası'nda tanımlanan Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin resmi bayrağıdır. Bayraklar, her halkın ve o bayrak altında yaşayan insanların onurudur.” ifadelerini kullandı.







Kılıçarslan söz konusu tweeti daha sonra sildi.