Samanyolu Haber /Gündem / İyi Partili Kavuncu: Üç kişiydiler /22 Ağustos 2021 10:48

İyi Partili Kavuncu: Üç kişiydiler

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, kendisine yönelik yumruklu saldırıya en az üç kişinin katıldığını ileri sürdü.

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Halk TV’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, Kavuncu, "Beyaz gömlekli kişi kamerasını açıp çekim yapıyor. Beni izliyor. Üçüncüsü kaçarken tereddüt ediyor. Arkadaşlarımızı göz ucuyla kesiyor." dedi.

Kavuncu, muhalefete sindirme harekâtının uygulandığını savunarak "Muhalif saflara gelen herkesin canı yanar. Başlarına gelecek budur' demek istiyorlar" düşüncesini dile getirdi.

Kavuncu şu ifadeleri kullandı:

"Valiye şunu dedim, 'Biz adaleti sokakta aramayız. Arayana sıcak bakmayız. Adaleti devletten bekleriz. Korumayı niye verdiniz, niye aldınız; bilmedik. Kararın İçişleri Bakanlığı'nca verildiğini söyledi. İçişleri Bakanı'na gitsem belki korumalarımla geziyordum. Ben de onu yapmam. Beni AK Parti ilçe başkanları aradı, 'Olmaz böyle' dediler. Çünkü kendi korumaları var. Okumuşu iftira, cahili yumruk atıyor. 'Hain', 'Zillet', 'Bunlar daha iyi günleriniz' gibi laflarla provoke olacak binlerce insan var."

SALDIRGAN MHP'LİLERLE YANYANA

Bu arada MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın ve İstanbul Ülkü Ocakları Başkan Yardımcısı Erhan Özkök’ün Kavuncu’ya yumruk atan 20 yaşındaki Sinan Oral ve ağabeyine ait işyeri açılışına katıldığı ortaya çıktı. 

MHP Silivri Teşkilatı’nın iki yıl önce Facebook sayfasında paylaştığı fotoğraflarda, “İlçe Başkanımız Zafer Yalçın ve İstanbul Ülkü Ocakları Başkan Yardımcısı Erhan Özkök, ilçemizde faaliyete giren araç alım satım işletmesinin açılışını gerçekleştirdi. İşletme sahibi Sinan ve B.O’ya bol bereketli kazançlar dileriz” mesajı yer alıyor. 
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