İYİ Partili Turhan Çömez: İsrail’le ticaret devam ediyor, kuşku yok

Türkiye, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail ile olan ticareti bir süre önce kesti ve İsrail ile ticaret yasaklandı. Ancak bazı Türk firmalarının Yunanistan ve Romanya üzerinden İsrail’e mal gönderdiği yönünde iddialar var. Türkiye’nin İsrail ile olan ticaretinin yasaklanmasının ardından Filistin’e olan ticaretinin aniden ve 12 kat birden artması da dikkat çekti.





Sözcü'den Emin Özgönül'e konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, “Ya yolda rota değiştiriliyor ya da Yunanistan ile Romanya üzerinden sevkiyat devam ediyor. Bu konuda bize gelen bilgiler ve ciddi kuşkular var. Hükümet İsrail ile olan ticaretin tamamen yasaklandığını açıkladı ama farklı rotalar üzerinden İsrail’e mal sevkiyatının devam ettiği kuşkusu artık sadece kuşku olmaktan da çıkıyor’’ dedi.