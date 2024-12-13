Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Partili vekil botta suçüstü yakalandı: İşte suçu ve cezası! /13 Aralık 2024 11:13

İYİ Partili vekil botta suçüstü yakalandı: İşte suçu ve cezası!

Tunceli’de kaçak avcılık yapan şahıslara yönelik yapılan ihbar sonrasında jandarma, 4 kişiye 650 bin lira para cezası kesti. Kaçak avcılık yapanların arasında İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman'ın da bulunduğu ortaya çıktı.

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Tunceli'de yaban keçisi avlayan, aralarında İyi Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman'ın da bulunduğu 4 kişiye 650 bin lira para cezası kesildi.

Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Kolonkaya köyünde jandarma, Elazığ yönünden botla gelerek kaçak avcılık yapan şahısların olduğu ihbarını aldı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Keban Barajında botla bölgeye hareket eden 4 şahıs, jandarmayı görünce Elazığ istikametine doğru yönünü değiştirdi. Bottaki şahıslar arasında İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman'ın da bulunduğu ortaya çıktı.

İYİ PARTİLİ MİLLETVEKİLİ DE ARALARINDAYDI
Karaman’ın milletvekili olduğunu ve arama yapamayacaklarını belirtmesi üzerine jandarma cumhuriyet savcısına bilgi verildi.

Savcılık tarafından arama kararı verilmesinin ardından botta yapılan incelemede olayda kullanıldığı düşünülen bir silah bulundu. Olaya ilişkin tutanak tutulurken aralarında milletvekilinin de bulunduğu şahıslara 650 bin lira ceza kesildi.


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