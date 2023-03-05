Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Partili vekilden ikinci tur mesajı: Kılıçdaroğlu'nu destekleriz /05 Mart 2023 14:59

İYİ Partili vekilden ikinci tur mesajı: Kılıçdaroğlu'nu destekleriz

Altılı Masa'dan kalkan İYİ Parti'nin Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan karşısında ikinci tura kaldığı durumda kendisini destekleyeceklerini söyledi.

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Kulislerde, İYİ Parti’nin kendi Cumhurbaşkanı adayını çıkaracağı ve seçimlere katılacağı konuşulurken, olası ikinci turda partinin tavrına dair açıklama geldi.

“2. TURA KEMAL KILIÇDAROĞLU KALIRSA, ERDOĞAN KARŞISINDA ONA OY VERİRİZ”
İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, Sözcü TV’de katıldığı programda muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan karşısında ikinci tura kaldığı durumda kendisini destekleyeceklerini söyledi.

Bahşi, "2. tura Kemal Kılıçdaroğlu kalırsa, Erdoğan karşısında ona oy veririz." açıklamasını yaptı.
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