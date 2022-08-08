Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Partili ismin 'Baykal öldü' paylaşımı ortalığı karıştırdı /08 Ağustos 2022 13:49

İYİ Partili ismin 'Baykal öldü' paylaşımı ortalığı karıştırdı

İYİ Partili Aytun Çıray'ın eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal hakkındaki paylaşımı ortalığı karıştırdı. Çıray'ın Baykal'a rahmet dilediği paylaşımının ardından "Deniz Baykal öldü mü" sorusu sosyal medyada gündem oldu.

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İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Twitter hesabından eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal için “Allah’tan rahmet dilerim” paylaşımını yaptı. Çıray daha sonra paylaşımını silip özür diledi.

Deniz Baykal’ın vefat ettiği haberi bir anda sosyal medyada gündem oldu. Çıray, bir süre sonra bu paylaşımını silerken yaptığı ikinci paylaşımda, özür diledi.



Çıray, “Çok özür dilerim. Deniz Baykal hakkında arkadaşım yanlış bilgiyi iletmiş. Allah uzun ömür versin. Yine de bir efsaneyi düzeltelim. 2002'de CHP oy vermeseydi de Tayyip Bey yasağını kaldırabilecekti. AKP 363 mv çıkarmıştı. 8 bağımsız vardı. Yasağının kalkması için 3 milletvekili yeterliydi.” ifadesini kullandı. 



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