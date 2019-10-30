Samanyolu Haber /Gündem / Meczup Tezcan'a yazıldı: Ya tutuklarsınız ya da çöpten toplarsınız /30 Ekim 2019 11:37

Meczup Tezcan'a yazıldı: Ya tutuklarsınız ya da çöpten toplarsınız

İYİ Partili Mehmet Aslan, Atatürk'e ilişkin sözleri nedeniyle Fatih Tezcan'a sosyal medyadan tepki gösterdi. Aslan, "Ya tutuklarsınız ya da çöplükten toplarsınız" dedi. Sosyal medyada Tezcan hakkında 'tutuklansın' kampanyası başlatıldı.

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İktidara yakınlığıyla bilinen meczup Fatih Tezcan, Twitter hesabından Yeni Şafak gazetesinin 29 Ekim'e özel hazırlanan manşetini eleştirdi. Tezcan, sosyal medya hesabından, "'Cumhuriyet'i getiriyorum' yalanıyla başa geçtikten sonra Devlet ve Millet düşmanlarına verdiği sözlerin gereği olarak 15 sene Cumhur'dan kaçan, Millet'in Egemenliği'nden rakı bardaklarına sığınan bir İslâm Düşmanını, 3 kuruş için tepenize oturtmaya değer miydi..." paylaşımında bulundu.

Tezcan'ın paylaşımı sosyal medyada tepki çekerken, İYİ Parti'li Mehmet Aslan, Tezcan'ın paylaşımına ilişkin "Bu vatan haini şerefsizi ya tutuklarsınız ya da çöplükten toplarsınız!" dedi.

Sosyal medyada da Fatih Tezcan'ın tutuklanması için kampanya başlatıldı. #FatihTezcanTutuklansın hashtagı, Türkiye sıralamasında TT oldu.

Birçok kullanıcı paylaşımlarda bulundu, Tezcan'a tepki gösterdi. 

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