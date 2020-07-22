İyi Partililer Ayasofya'ya gidecek

Artı Gerçek sitesinden Sibel Hürtaş'ın haberine göre Akşener’in gündemdeki konularla ilgili bazı değerlendirmeleri şöyle:







İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: İstanbul Sözleşmesi’nin ilk imzacısı Türkiye. Sayın Erdoğan’ın kızı da bir dernekte yönetim kurulu başkan yardımcılığı göreviyle bu yapının içinde yer aldı. Peki ne değişti? İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik sadece şiddeti değil ayrımcılığa da karşı çıkan bir Sözleşme. Hiç uygulanmadı. Şimdi de durup dururken bir tartışma çıktı. Benim gözlemim Sayın Erdoğan’ın bugüne kadar uyguladığı kutuplaştırma siyasetinin çöktüğü. Böyle olduğu için de Sayın Erdoğan’ın tekrar seçilmesi için bazı adımlar atması gerekiyor. Kutuplaştırma üzerinden giden bir oy alma stratejisi olduğu için bu konunun gündeme geldiğini düşünüyorum.





AKP SEÇMENİ ÇALIŞMIYOR: AKP’nin kemik seçmen kitlesinin çalışmadığı iddiaları var. Sayın Erdoğan için bir aktif çalışma içinde olmadıkları. Bu seçmenin de konsolide edilmesi gerekiyor. İstanbul Sözleşmesi’nin bugün gündeme gelmesinin pratikte nedeni bu. Ama diğer taraftan bir zihniyet meselesi var.





İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN YANINDAYIZ: Burada biz kadınların İstanbul Sözleşmesi ile ilgili son derece akılcı bir tavır belirlememiz gerekiyor. İstanbul Sözleşmesinin yanında olduğumuzu İyi Parti olarak çok net ortaya koyduk.





AYASOFYA KUTUPLAŞTARMA SİYASETİNİN ARACI: Ayasofya sağ siyaset için her zaman bir koz olmuştur. Erdoğan için seçim kazanmaya yönelik bir koz. Ancak Ayasofya’nın cami haline çevrilmesiyle birlikte ortaya çıkan resmi gördüğümüz zaman Erdoğan’ın bu konuda hayal kırıklığına uğramış olabileceğini düşünüyorum. Ayasofya’yı bilen en genci bizim yaş grubumuz. Ben de 1956 doğumluyum. Şu anki neslin çok daha farklı sorunlarla boğuştuğu bir dönemde Ayasofya’nın kutuplaştırma aracı olarak ortaya çıkmasının mümkün olmadığını Erdoğan gördü. Açıldığı gün insanların oraya gitmesi beklenirdi ama olmadı. Cuma günü de Ayasofya’da kılınacak Cuma namazı için Türkiye genelinde teşkilatlar üzerinden oraya kalabalık götürülmesi planlanıyor.





GENÇLERİN GÜNDEMİ AYASOFYA DEĞİL: Salgın kırılgan ekonominin daha da kırıldığını gösterdi. Gençlerin sorunu iş bulmak, kadınların rahat bir hayat yaşamak. Türkiye’nin öncelik sıralamaları değişti. Sayın Erdoğan’ın planı oy almaktır. Türkiye’de kutuplaştırarak siyaset yapmak çok büyük bir konfor alanı. Ancak Gençlerin öncelikleri içinde Ayasofya değil, ekonomi var. Bazı şeyler yapılsa da kutuplaşmaya tesiri olmuyor.





AYASOFYA DAVETİ: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından arandım ve davet edildim. Kendisine söylediklerimi kelime kelime size aktarayım: Teşekkür ettim. Sonrasında içinde bulunduğum durumu söyledim. “Bulunduğum durum şu: Ben de bir şey yok. Tek koruma polisinin dışında da herhangi bir kimsede bir şey yok. Ama Bilim Kurulu’nun kararı kapsamında 14 gün karantinadayız hepimiz. Ankara’da 14 gün evimde kaldım. Karantina şartlarına milimetrik uyuyorum. Bilim Kurulu’na, doktorlara soracağız. Doktorların vereceği karara göre sizi bilgilendireceğim” dedim. Yarın akşam üstü bana bu karar bildirilecek. Anladığım kadarıyla karantinaya uymamız benle beraber çalışan herkesin uyması gerekiyor. Böyle bir durumda benim katılmam mümkün olmayacak gibi görünüyor. Ama daha henüz bu şey bize bildirilmedi.





İYİ PARTİLİLER AYASOFYA’YA: Meclis’te benim adıma grup başkanlığı yapan Orhan Çakırlar ve Yavuz Ağıralioğlu ile birkaç arkadaşımızı parti adına görevlendireceğiz. Onlar gidip Cuma namazlarını kılacaklar.



