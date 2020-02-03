İYİ Parti'nin İdlib çağrısına CHP'den de destek geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in TBMM’nin bilgilendirilmesi için toplanma çağrısına yönelik, "Biz bu çağrıyı olumlu karşılıyoruz. İdlib meselesinin ilk tartışılması gereken yer TBMM’dir" dedi.







Elazığ’da geçtiğimiz günlerde meydana gelen 6.8’lik depremi hatırlatan Öztrak, çadırlarda yaşayan yurttaşların çektiği sıkıntıları dile getirerek, “Hafta sonu genel başkanımız açıkladı. Elazığ’ın bir an önce afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın talebi de bu yönde. Parti olarak, bizim bu konuda, TBMM’ye verilmiş bir önergemiz var. Buna ilk tepki Sayın Bahçeli’den geldi. Ancak, iktidar partisinin kendisi TBMM’ye bir önerge getirir, Elazığ ilimizi afet bölgesi ilan etmek isterse, biz bu önergeyi de destekleriz. Bunda herhangi bir sorun görmeyiz" şeklinde konuştu.





Depremin milli bir mesele olduğunu ve “partiler üstü” yaklaşmak gerektiğini söyleyen Öztrak, “Geçtiğimiz hafta, partimizin depremle ilgili verdiği bir önerge, daha önce verilenler gibi yine AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Oysa deprem, canını aldıklarının partisinin ne olduğunu sormuyor” dedi.





'OLUMLU KARŞILIYORUZ'





Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztrak, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in TBMM’nin bilgilendirilmesi için toplanma çağrısına yönelik sorulara, "Biz bu çağrıyı olumlu karşılıyoruz. İdlib meselesinin ilk tartışılması gereken yer TBMM’dir. Bu çerçevede iktidarın TBMM’ye gelip gerçekleri anlatması önemlidir" şeklinde yanıt verdi.





CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun "Ne işimiz var İdlip’de" şeklindeki paylaşımının hatırlatılması üzerine Öztrak, "Bunu biz çok önceden söyledik ve bu noktada Suriye’de ve Rusya’da gerekli görüşmeleri yapmış olsaydık bugünkü işlerin bu noktaya gelmesini belki önleyebilirdik. Ama ben şunu anlamakta zorluk çekiyorum. Orada 6 tane şehidimiz var. Çok ciddi bir saldırı olmuş hatta bir konvoyumuza saldırı olmuş. Şimdi siz diyorsunuz ki hala burada mısınız? Ben bu soruyu provokatif ve tahrik edici buluyorum. Onun için son derece üzgünüm" dedi.





"CHP Genel Başkanı Suriye konusunda Esad ile görüşülmesi gerektiğini savunuyordu. Bu son saldırının ardından Sayın Kılıçdaroğlu ne düşünüyor" şeklindeki soru üzerine ise Öztrak, "Biraz önce yaptığım açıklama MYK adına yaptığım açıklamadır ve açıkçası bugün, dün akşam itibariyle Suriye’de yaşanılanları ciddi bir şekilde kınadığımızı ifade ettik. Bu aynı zamanda Genel Başkanımızın da görüşüdür" dedi.