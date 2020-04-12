Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti'nin kurucularından olan isim Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti /12 Nisan 2020 20:37

İYİ Parti'nin kurucularından olan isim Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İYİ Parti Bakırköy İlçe Teşkilatı kurucularından olan Süleyman Tefek'in, Türkiye'de çok sayıda can kaybına neden olan Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

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İYİ Parti Bakırköy İlçe Teşkilatı kurucularından Süleyman Tefek koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi. Bayrampaşa İlçe Başkanı Raif Güler'in ise korona sebebiyle yatırıldığı hastanede tedavisi devam ediyor.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu kişisel twitter hesabından partinin Bakırköy ilçe kurulucularından Süleyman Tefek'in koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdiğini belirtti.




İYİ Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Raif Güler'in ise korona sebebiyle yatırıldığı hastanede tedavisinin devam ettiği bildirildi.
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