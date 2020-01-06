Samanyolu Haber /Politika / İYİ Parti'ye dikkat çeken katılım /06 Ocak 2020 19:24

İYİ Parti'ye dikkat çeken katılım

İYİ Parti'ye katılan güvenlik uzmanı, Emekli Albay Erdal Sarızeybek'in rozetini, genel başkan Meral Akşener taktı.

SHABER3.COM

Güvenlik uzmanı, Emekli Albay Erdal Sarızeybek İYİ Parti saflarına katıldı. Sarızeybek'in rozetini, Genel Başkan Meral Akşener taktı.

İYİ Parti’nin basın bürosundan yapılan açıklamada Sarızeybek’in katılımı “Terörle mücadelenin önemli isimlerinden, güvenlik uzmanı, Emekli Albay Erdal Sarızeybek İYİ Parti’ye katıldı. Sarızeybek’in rozetini, Genel Başkan Meral Akşener taktı.” sözleriyle duyuruldu.

ERDAL SARIZEYBEK KİMDİR?

1976 yılında Kara Harp Okulu’dan jandarma teğmen rütbesiyle mezun oldu. 1978-1996 yılları arasında jandarma teşkilatının sınır, eğitim ve iç güvenlik birliklerinde komutanlık yaptı.

1990 yılında Fransız Jandarma Subay Okulundaki öğrenimini müteakip 1992-1994 yılları arası Şemdinli Hudut Tabur Komutanlığı görevinde bulundu.

1996-1998 yılları Paris Askeri Ataşe Yardımcılığı görevini yürüttü. 2002 yılında Türkiye’de Adli Kolluk konusunda master yaptı.

1999-2004 yılları arasında Van, Manisa ve Şanlıurfa’da İl Jandarma Komutanlığı görevlerinde bulundu.

2005 yılında atandığı Ankara Uzman Jandarma Öğrenci Alay Komutanlığı görevinde iken albay rütbesinde kendi isteğiyle emekliye ayrıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Birinci Derece Gümüş Liyakat Madalyası sahibi emekli albay Sarızeybek, evli, iki çocuk babası olup çok iyi derecede Fransızca bilmektedir.
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