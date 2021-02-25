İYİ Parti'ye 'fezleke' tepkisi : Erdoğan’a ‘hazıroldayım’ dediniz

Bağımsız İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, HDP milletvekillerinin fezlekelerine “evet” oyu vereceklerini açıklayan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu’na Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atıf yaparak yanıt verdi.





İslam, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada, Ağıralioğlu’nun açıklamasının Erdoğan’a “hazıroldayım” cevabı anlamına geldiğini ifade etti ve bu tutumun demokrasiye ve halk iradesine zarar vereceğini vurguladı.





İslam’ın tepkisi şöyle:





“Fezlekeler görüşülmeden yapılan bu alelacele





- "Benim elim zaten havada" beyanı,





Erdoğan'ın





- "Eller hemen iner kalkar" açıklamasına





- "Zaten hazıroldayım" cevabıdır.





Bu tutumlar ülkemize, toplumsal barışa, demokrasiye, halk iradesine büyük zarar verir.”



