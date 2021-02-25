İYİ Parti'ye 'fezleke' tepkisi : Erdoğan’a ‘hazıroldayım’ dediniz

Bağımsız İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, HDP milletvekillerinin fezlekelerine “evet” oyu vereceklerini açıklayan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu’na Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atıf yaparak yanıt verdi.
İslam, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada, Ağıralioğlu’nun açıklamasının Erdoğan’a “hazıroldayım” cevabı anlamına geldiğini ifade etti ve bu tutumun demokrasiye ve halk iradesine zarar vereceğini vurguladı.
İslam’ın tepkisi şöyle:
“Fezlekeler görüşülmeden yapılan bu alelacele
- "Benim elim zaten havada" beyanı,
Erdoğan'ın
- "Eller hemen iner kalkar" açıklamasına
- "Zaten hazıroldayım" cevabıdır.
Bu tutumlar ülkemize, toplumsal barışa, demokrasiye, halk iradesine büyük zarar verir.”
AĞIRALİOĞLU ‘HDP’Yİ PROBLEMLİ GÖRÜYORUZ’ DEMİŞTİ
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, CNN Türk’te katıldığı programda, Meclis’e gelen fezlekeler konusunda, “Biz HDP’yi problemli görüyoruz, terörün gölgesinde görüyoruz. Dillerini problemli görüyoruz. Dolayısıyla TBMM’de bu üslupla siyaset yapmalarını uygun bulmuyoruz. Evet diyeceğiz.” demişti.
ERDOĞAN: ELLER HEMEN İNER KALKAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu haftaki Meclis grup toplantısının ardından gazetecilerin fezlekelere dair sorusu üzerine “Süreç neyse bu süreç aynen işleyecektir. Bu konular Meclis’e gelir, Meclis komisyonları müzakerelerini yapar. Genel Kurulda da eller hemen iner kalkar” ifadelerini kullanmıştı.